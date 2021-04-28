BİNA GİRİŞİNDE TABANCA İLE KAFASINDAN VURDUĞU EŞİ KURTARILAMADI

SAMSUN'da, Bülent Cenikli (44) tartıştığı eşi Ayşe Cenikli'yi (39) bina girişinde tabanca ile kafasından vurdu.

SAMSUN'da, Bülent Cenikli (44) tartıştığı eşi Ayşe Cenikli'yi (39) bina girişinde tabanca ile kafasından vurdu. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Olay, saat 07.00 sıralarında Canik ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Art arda silah sesleri duyulan Akbalık Sokak'ta bir binanın girişinde yerde kanlar içinde yatan Ayşe Cenikli'yi fark eden komşuları durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Cenikli, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan eşi Bülent Cenikli ise Irmak Polis Merkezi ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, doktor raporunun ardından emniyete götürüldü. Olayla ilgili Cinayet Bürosu ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı