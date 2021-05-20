Bina çatısında fotoğraf çektiren gençleri görenler şaşkına döndü
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Bina çatısında fotoğraf çektiren gençleri görenler şaşkına döndü

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | 3. Sayfa

Bina çatısında fotoğraf çektiren gençleri görenler şaşkına döndü -Fotoğraf çekinmek için çatıya çıktılar Düzce'de fotoğraf çekilmek uğuruna binanın çatısına çıkan kızlar, yürekleri ağza getirdi.

Bina çatısında fotoğraf çektiren gençleri görenler şaşkına döndü

-Fotoğraf çekinmek için çatıya çıktılar

DÜZCE - Düzce'de fotoğraf çekilmek uğuruna binanın çatısına çıkan kızlar, yürekleri ağza getirdi. Kızları görenler 'pes' dedirtti. O anlar vatandaş kamerasıyla kaydedildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 5 katlı binanın çatısına çıkan iki genç kız, tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çekmeye başladı. Düşme tehlikesini hiçe sayan gençler tüm tehlikeleri görmezden gelip fotoğraf çekildi. Çatıda fotoğraf çekilen gençler, bir vatandaş tarafından görüntülendi. Gençler çekimleri bittikten sonra çatıdan indi.

Bina çatısında fotoğraf çektiren gençleri görenler şaşkına döndü
Bina çatısında fotoğraf çektiren gençleri görenler şaşkına döndü
Bina çatısında fotoğraf çektiren gençleri görenler şaşkına döndü
Bina çatısında fotoğraf çektiren gençleri görenler şaşkına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş

Gençlerin tehlikeli merakı
Gençlerin tehlikeli merakı
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