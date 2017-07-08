Bina Çatısında 59 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri iki katlı bir binanın çatı katında 59 kök Hint keneviri ele geçirirken olayla ilgili iki kişiyi yakaladı.



Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hacı Rüştü Mahallesinde iki katlı bir binanın çatı katında Hint keneviri yetiştirildiği yönünde yapılan ihbar aldı. Alınan ihbarın ardından çalışma yapan ekipler, yaptıkları aramalarda 59 kök Hint keneviri, dört küçük poşet içerisinde Hin keneviri tohumu ele geçirdi.



Yapılan arama sonrasında ise iki kişi hakkında '2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunu'na muhalefet suçlarından' yasal işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR