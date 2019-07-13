Bin yıllık 'Yahyalı halısı', yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde bin yıllık geleneğin ürünü olan kök boyalı 'Yahyalı halısı' teknolojinin beraberinde getirdiği makine halıları nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya geldi.

Kirazı, elması ve şelaleleri ile ünlü Yahyalı ilçesinin bin yıllık kültür ürünlerinden olan kök boyalı 'Yahyalı halısı' tezgahlarda üretim olmaması nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. İlçede halı kültürünü 37 yıldır yaşatan evli 3 çocuk babası Aziz Özülkü (53), halı kültürünün önemine değinerek, "Yahyalı'da el sanatları dediğimiz zaman bilinen kilim ve halılar bin yıllık kültüre sahiptir. Yahyalı halıları Orta Asya'dan göçle birlikte anasından kızına miras olan bir kültürdür. Anadolu'nun birçok bölgesinde halı dokunuyor. Yahyalı halısında Toros dağlarında otlatılan koyunların yünleri alınır. Bu yünler bölgenin kadınları tarafından öncelikle temizlik olmak sureti ile başlanır. Halı oluncaya kadar bütün aşamalar elde yapılır. Yahyalı halıları yüzde 100 yündür" dedi.

Yahyalı halıların kullandıkça parladığı ve maddi değerinin arttığına dikkat çeken Özülkü, "Yahyalı halılarının yünlerinin kalitesi doğal kök boya ile birleşince ortaya eşsiz kalitede bir halı ortaya çıkar. Halılarımız mazimizden kalan miras ürünüdür. Yahyalı halıların hepsinde insanların yaşanmışlıkları, hüzünleri, sevinçleri ve özlemleri halıya işlenmiştir. Makine halıları ile Yahyalı halılarının kıyaslamak mümkün değildir. Yahyalı halıları içerisinde bulunan mineraller halı üstüne düşen güve şeklindeki canlıların evrimi tamamlayarak kelebek olmasını sağlar. Bu da halının mineral ve enerji bakımından nasıl besleyici ve sağlıklı ürün olduğunu gösterir" diye konuştu.

Bin yıllık geleneğin ürünü olan organik Yahyalı halıların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyleyen Aziz Özülkü, "Yahyalı halısı Türkiye'de üretilen el halılarının en ünlüleri arasındadır. Halıcılık ilçe ekonomisinde en önemli unsurlardan birisi olmasına rağmen ekonomik krizlerin devam etmesi, ham madde ve isçilik maliyetlerinin artması, makine halılarının çoğalması ve el halılarından ucuz olması üretimde hızlı bir düşüşe neden oldu. Geçmişte her evde en az 1 olan halı tezgahı sayısında yüzde 75 oranında azalma oldu. Bu nedenle de Yahyalı halıları yok tehlikesi yaşıyor" dedi.



Kaynak: DHA