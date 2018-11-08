Bin Yıllık Siyez Buğdayı Tohumu Toprakla Buluştu

Kocasinan Belediyesinin girişimleri sonucu geçmişi bin yıl öncesine dayanan siyez buğdayı tohumları, Hasanarpa Mahallesi'ndeki 18 dönümlük araziye ekildi.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Çevre Teknolojileri ve Enerji Sanayi Ticaret AŞ (KAYÇEV) ile ilçede tarıma yeni bir boyut kazandırılıyor.

Belediye, bölgede kadim bir geçmişi bulunan ata yadigarı siyez buğday üretimini yaygınlaştırmak üzere yeni bir projeye imza attı.

Hasanarpa Mahallesi'nde 18 dönümlük arazide siyez buğdayı tohumu toprakla buluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sağlıklı nesiller oluşturmak adına organik ürünlerin üretimine destek verdikleri belirtti.

Tarım, ticaret ve sanayi gibi her alanda bölgesel kalkınmaya dönüşecek bir politika oluşturduklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda bünyemizde faaliyet gösteren KAYÇEV aracılığıyla yenilikçi belediye olarak yapmış olduğumuz uygulamayla gelecek nesiller için tohum ektik. Geçmişi bin yıl öncesine dayanan ve genetiği değiştirilmemiş yapısıyla doğallığını koruyan siyez buğdayı, hem bölge çitçimizin geçim kaynağı hem de sağlıklı nesillerin yetişmesi için ön adım olacaktır. Tıbbı ve aromatik bitkilerle tarımsal alanda başlattığımız yenilikçi tarım anlayışını şimdi de siyez buğdayıyla devam ettiriyoruz. Projemiz sayesinde önümüzdeki yıllarda elde edilecek tohumlar çiftçilerimize dağıtılacak. Kocasinan Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi tarımsal alanda da vatandaşlarımızın yanındayız. İlçemizde başlattığımız bu uygulama Türkiye'ye model olacak niteliktedir. Şehrimize ve çiftçilerimize hayırlı olsun."

Projeyle verimi yüksek olan siyez buğday üretiminin artırılması, ilçe tarımının geliştirilmesi ve çiftçilerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlaması hedefleniyor.