Bin yıllık çınar, 22 metre gövdeye sahip
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Bin yıllık çınar, 22 metre gövdeye sahip

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Haberler | Güncel

Bin yıllık çınar, 22 metre gövdeye sahip Tunceli'de bir mezrada bulunan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillenerek koruma altına alınan bin yıllık çınar ağacı, 30 küçükbaş hayvanın sığacağı mağarayı andıran kökü ve alt gövdesi dikkat çekiyor Tunceli'de bir mezrada...

Bin yıllık çınar, 22 metre gövdeye sahip

Tunceli'de bir mezrada bulunan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillenerek koruma altına alınan bin yıllık çınar ağacı, 30 küçükbaş hayvanın sığacağı mağarayı andıran kökü ve alt gövdesi dikkat çekiyor

TUNCELİ - Tunceli'de bir mezrada koruma altında olan bin yıllık tescilli Çınar ağacı 22 metrelik gövdesi, 60 metre yüksekliği ve 30 küçükbaş hayvanın sığacağı mağarayı andıran kök ile alt gövdesi dikkat çekiyor.

Pertek ilçesine bağlı Sağman köyü Çıkınlı mezrasında bulunan bin yıllık çınar dikkat çekiyor. 2009 yılında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillenerek koruma altına alınan çınar ağacı adeta zamana meydan okuyor. Görenlerin hayrete düştüğü çınar ağacının gövdesinin 22 metre, yüksekliğinin ise 60 metre olduğu biliniyor. İçi oyuk olan ve bir mağarayı andıran kök ve alt gövde kısmına 30 küçük baş hayvanın sığabildiği 10 asırlık çınar,gelişimini sürdürerek ayakta kalıyor. Tunceli ve Elazığ başta olmak üzere her yıl çınar ağacını görmeye bir çok kişinin mezraya geldiği de belirtildi.

Tarihi çınar ağacının Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 2009 tarihinde koruma altına alındığını belirten emekli öğretmen İsmail Yelken, "O günden sonrada burada koruma altındadır. Tüm yapılacaklar koruma kurulu tarafından yapılır. Başka kimse dokunamaz. Buradaki halk çınarı kendi malları gibi korumuşlardır. Bazı periyotlarda nasıl bir değişim var diye ölçüyoruz. Kök kalınlığı 22 metrenin üzerinde. Yükseklik olarak da 60 metredir. Çınarın içi boş. Geçmiş zamanlarda da 30 tane koyun veya keçiyi içerisinde barındırabiliyorduk. Çınar kendi içerisinde oyulurken dıştan da kendini hep yenilemiştir ve yenilemeye de devam ediyor. Giriş kapıları da gün geçtikçe daralmaktadır. Bin yıllık tarihi bir çınardır. Bölgede tarihi çınar diye adlandırılan çınarlar bu çınarın yanında hiç kalır. Biz yetkililerimizden büyüklerimizden bu tarihi çınarın sadece Sağmanlılar ve yakınında olanlar değil de bölgenin ve Türkiye'nin görmesini istiyoruz. Yolunun yapılmasını, çevre düzenlemesi yapılarak turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.

Bin yıllık çınar, 22 metre gövdeye sahip
Bin yıllık çınar, 22 metre gövdeye sahip
Bin yıllık çınar, 22 metre gövdeye sahip
Bin yıllık çınar, 22 metre gövdeye sahip

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç

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