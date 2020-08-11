Bin tonluk balıkçı teknesi Karadeniz'den okyanusa açılmak için gün sayıyor
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Bin tonluk balıkçı teknesi Karadeniz'den okyanusa açılmak için gün sayıyor

Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Dereköy Balıkçı Barınağı'ndaki bir tersanede 1,5 yıl önce yapımına başlanılan ve büyük kısmı tamamlanan bin ton ağırlığındaki "Türk Yılmaz" adlı balıkçı teknesi okyanusa açılacağı günü bekliyor.

11.08.2020 12:21 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:28

Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Dereköy Balıkçı Barınağı'ndaki bir tersanede 1,5 yıl önce yapımına başlanılan ve büyük kısmı tamamlanan bin ton ağırlığındaki "Türk Yılmaz" adlı balıkçı teknesi okyanusa açılacağı günü bekliyor.

Rizeli bir iş insanı tarafından yaptırılan ve son teknoloji ile donatılan balıkçı teknesi Moritanya, Senegal, Gine gibi ülkelerin kara sularında, Atlas Okyanusu'nda balık avında kullanılacak.

Yaklaşık 6 milyon dolara mal olan balıkçı teknesi 50 metre boyu, 20 metre genişliği ve yerden 10 metre yüksekliği ile dikkati çekiyor.

Türkmenler Balıkçılık işletme Müdürü Erhan Türkmen, AA muhabirine, "Türk Yılmaz" adını verdikleri balıkçı teknesinin yaklaşık 1-2 ay içinde denize indirileceğini ve ilk olarak Moritanya'ya gideceğini söyledi.

Balıkçı teknesinde en son teknolojilerin kullanıldığına işaret eden Türkmen, "Teknenin yapımına 1,5 yıl önce başlanıldı. Yaşanan pandemi nedeniyle biraz işler yavaşladı. Ancak yüzde 95'i bitti diyebiliriz. Birkaç küçük işlem kaldı. Tekne içindeki cihazlar ve donanımlarını beklemekteyiz. Onlar da geldikten sonra suya indireceğiz." dedi.

Bin ton ağırlığındaki teknenin yaklaşık 700 ton balık kapasitesi olduğunu anlatan Türkmen, 30 kişilik ekiple yola çıkacaklarını, gidecekleri ülkede alacakları 10 kişi ile gemide 40 kişilik personel olacağını aktardı.

Balıkçılığın dede meslekleri olduğunu vurgulayan Türkmen, şunları kaydetti:

"Dünya standartlarında ve dünya denizlerinde balıkçılık yapıyoruz. Bu nedenle de yaptırdığımız teknenin dünya standartlarında olması ve dünya ülkeleri ile rekabet edecek tarzda olması gerekiyor. Teknemizde üç farklı tarzda 5 bin 50 beygir gücünde motor var. Okyanusta karşılaşılabilecek bütün fırtınalara dayanabilecek şekilde tasarlandı. Kendi alanında özel bir tekne oldu."

Bin tonluk balıkçı teknesi Karadeniz'den okyanusa açılmak için gün sayıyor

Kaynak: AA

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