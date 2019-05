Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu eşi şehit olan Uzman Çavuş Kadir Çakı'nın eşi Hanife Çakı, "Bin şükür, eşimin kanını yerde bırakmadılar. Bundan hiçbir zaman şüphe duymadım zaten. Kanı yerde kalmayacaktı, kalmadı da çok şükür." dedi.

Hanife Çakı, evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin terör örgütü PKK mensuplarına yönelik 13 Mart 2018'de şehit düştüğünü söyledi.

Saldırıdan sorumlu teröristlerin etkisiz hale getirildiği haberini alınca çok mutlu olduğunu, sevinç gözyaşı döktüğünü dile getiren Çakı, "Görevden gelip yeniden göreve gideceği zaman, 'Daha yeni geldin, dinlen biraz.' derdim O da 'Bu bizim görevimiz, biz daima hazırız, gideceğiz.' derdi. Bir defa bile, 'Bugün de görev var, of, göreve çıkacağız.' dediğini duymadım eşimden. Hiçbir zaman yorulduğuna, sıkıldığına şahit olmadım. Kadir gibi birine eş olduğum için binlerce kez şükürler olsun Rabb'ime. Çünkü çok farklı bir insandı. Çok iyiydi, el üstünde tuttu her zaman beni." ifadelerini kullandı.

Şehit eşi olmaktan her zaman gurur duyduğunu, 2 yaşındaki oğlu Alp Aslan'a da bu gururu daima yaşatacağını vurgulayan Çakı, şöyle devam etti:

"Bir defa eşim görevdeyken ona mesaj atmıştım. 'Afrin'de 8 şehidimiz var, kaç eve ateş düştü, kaç evi yine yakıp kavurdular.' dedim. O da 'Aileleri için çok büyük acı ama ne mutlu ki kardeşlerime şehit oldular. Keşke bize de nasip olsa.' dedi. Sonra eşim görevden geldi. Annemler aradı telefonla. Annem, 'Oğlum bak kaç şehidimiz var, bırak gel, sana bir şey olursa Hanife'ye ne olacak?' dedi. Kadir ise 'Bana bir şey olsa senin kızını el üstünde tutarlar. Devletimiz hiçbir zaman onu yalnız bırakmaz.' dedi. Gerçekten de öyle, eşim şehit olduğu günden beri beni her zaman baş üstünde taşıdılar. Hala da öyle devam ediyor."

Hanife Çakı, eşinin kanının yerde kalmadığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Zaten emindim, kanı yerde kalmayacaktı. Eşim şehit olduğu zaman arkadaşları gelmişti. Cenazesinden sonra mı, cenazesine mi katıldılar, tam hatırlamıyorum. O zaman demiştim ağabeylerime. 'Eşimin kanını yerde bırakmayın.' dedim. Bin şükür, eşimin kanını yerde bırakmadılar. Bundan hiçbir zaman şüphe duymadım zaten. Kanı yerde kalmayacaktı, kalmadı da çok şükür. Rabb'im hiçbirine zeval getirmesin, ayaklarına taş değdirmesin. Rabb'im her daim onları korusun." dedi.

Elazığ Jandarma Komutanlığınca düzenlenen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yıldıray Dönertaş-53 Operasyonu"nda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoride aranan Ferhat Akgün olduğu belirlenmiş, bölücü terör örgütü mensuplarının 13 Mart 2018'de Go¨rese Dagˆı Bo¨lgesi'nde sıgˆınak giris¸ine tuzaklanan mayın/el yapımı patlayıcı du¨zenegˆinin infilak ettirilmesi sonucu Jandarma Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık, Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı, Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın s¸ehit edilmesi ile aynı operasyonda Jandarma Uzman Çavuş Alper Coşkun ve Silvan Onbas¸ılar ko¨yu¨ Gu¨venlik Korucusu Seyithan Bilgiç'in yaralanması olaylarının faili olduğu tespit edilmişti.

