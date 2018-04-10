Bin Selman-Parly Görüşmesi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile iki ülke arasındaki stratejik ve askeri iş birliğini görüştüğü bildirildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa'ya giden Prens Bin Selman, Fransız bakanla başkent Paris'te bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler, stratejik iş birliği alanları ve bunların geliştirilmesi, Ortadoğu ve dünyada yaşanan gelişmeler ile terörle mücadele çabaları ele alındı.

Görüşme sonrasında, iki ülke arasında savunma alanında iş birliği anlaşmaları ve mutabakat zabıtları imzalandı.

Anlaşmaların, iki ülkede eğitim ve iş olanakları oluşturulması ve Batı Afrika'nın Sahel bölgesinde görevli askeri gücün desteklenmesi için gerekli işlemlerin tamamlanmasını öngördüğü belirtildi.

Söz konusu anlaşmaların sayısı ya da maddi tutarıyla ilgili bilgi verilmedi.