Bin Selman'ın Ziyareti Cezayir'in İmajı İçin Olumsuz"

Cezayir'in İslami eğilimli en büyük partisi Barış Toplumu Hareketi'nin Başkanı Abdurrezzak Mukri, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın beklenen ziyaretinin ülke imajı için olumsuz olduğunu söyledi.

Başkent Cezayir'deki parti genel merkezinde düzenlenen "İsraille Normalleşme Varyetesi ve Siyonizm Uzantısı" isimli sempozyumda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mukri, "Şu dönemde Bin Selman'ın kabul edilmesi, ülkenin uluslararası toplum ve Arap dünyası nezdindeki imajı için olumsuz." dedi.

Mukri, bunun aynı zamanda Cezayir'in zarar göreceğini bilmesine rağmen petrol fiyatlarını düşürmesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a da bir yanıt olacağını belirtti.

Genel Başkan Mukri, Bin Selman'ın bu ziyaretle belki de Cezayir'e güven vermeyi ve yardımlarla yaşayan bir ülke haline getirmeyi hedeflediğine dikkati çekti.

Mukri, sempozyumdaki konuşmasında da Bin Selman'ın bu turla hedefinin olup biteni örtbas etmek olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Suudi Arabistan'da durum, Yemen'de toplu cinayete ve olumlu bile olsa veliaht hakkında bir şey söyleyeni hapsetmeye kadar ulaştı. Bildiğiniz gibi (gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin) çok büyük sayıda tehdit edilen, hapsedilen ve öldürülen var."

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Bin Selman'ın bazı Arap ülkelerini ziyaret etmek üzere perşembe günü ülkeden ayrıldığını duyurmuştu.