Bin polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi adliyede
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Bin polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi adliyede

Bin polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi adliyede Bursa'da bin polisle şafak saati gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edildi.

12.06.2020 13:19 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:29

Bin polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi adliyede

BURSA - Bursa'da bin polisle şafak saati gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şafak vakti Bursa'nın merkez ilçelerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan 18 kişi gözaltına alındı. Baskında özel harekat, Narkotim, çevik kuvvet, Yunus ve asayiş ekiplerinden bin polis görev aldı. Aramalara narkotik dedektör köpeği Fırtına da katıldı. Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda 200 gram esrar, 100 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 28 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 18 şüpheli adliyede

Şafak operasyonuyla yakalanarak emniyete götürülen 18 kişi, burada yapılan işlemlerin ardından çevik kuvvet nezaretinde adliyeye sevk edildi.

Bin polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi adliyede

Kaynak: İHA

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