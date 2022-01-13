KARABÜK (İHA) - Bin otuz rakımlı Ahmetusta Geçidi beyaza bürüdü

KARABÜK - Karabük'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı bölge yollarında ve yüksek kesimlerde etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'ün yüksek kesimleri ile kent merkezinde kar yağışı başladı. Keltepe Kayak Merkezi'nin ardından kar yağışıyla Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta geçidi de beyaza bürüdü. Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerde yolda önlem alarak sürücüleri uyarırken, Karayolları ekipleri ise yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Safranbolu ilçesinin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte tarihi konaklarda beyaza örtüyle kaplanmaya başladı.