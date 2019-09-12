Bin öğrencilik dev koroyla konser verecekler

12.09.2019 11:11

İlkokul, ortaokul ve liselerde enstrüman çalışmalarını destekleyen "Bin enstrüman bin umut" projesi, yeni eğitim öğretim dönemi sonuna kadar bin öğrenciyi müzik aletleriyle tanıştıracak.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gönüllü Hizmet Vakfı, okullarda enstrüman çalma oranını ve bu doğrultuda öğrencilerin başarılarını artırma amacıyla "Bin enstrüman bin umut" projesini başlattı.

2019-2020 eğitim öğretim yılı boyunca sürecek proje kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek okullarda enstrüman satın alma ve kursuna gitme imkanı olmayan öğrenciler için keman ve gitar gibi enstrümanlar temin edilecek ve çalabilmeleri için eğitim verilecek. Yıl sonuna kadar müzik aleti çalmayı öğrenecek bin öğrenciden oluşacak dev koro, 12 parça icra edecekleri bir konser verecek.

Göztepe Mustafa Saffet Anadolu Lisesinden projeye dahil olan öğrenciler, eğitimlerinin ilk gününde notayla buluştu. Öğrenciler, müzik eğitmenleri eşiliğinde gitar ve kemanın tellerine dokunmanın heyecanını yaşadı.

Projeyle müzik sanatını erken yaşta çocuklarla tanıştırmak, disiplinler arası eğitim ve öğretimde öğrenmeyi kolaylaştırmak amacıyla öğretmenlerin müzikal kalitesini, öğrenciyi keşfetme ve yönlendirme özelliklerini artırmak, müzikal faaliyetlerine ışık tutmak, yol gösterici olmak için alanındaki uzman isimlerin tecrübeleriyle buluştuğu bir platform oluşturmak amaçlanıyor.

"Müziğe motive eden melodi çıkarabilmek"

Gönüllü Hizmet Vakfı Başkanı İnal Aydınoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada müzisyen ve sanatçı yetiştirmek için değil, ufku açık, hobileri olan, müziği seven ve tanıyan gençler yetiştirebilmek amacıyla projeyi başlattıklarını söyledi.

Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 300 keman ve 700 gitar bağışladıklarını aktaran Aydınoğlu, ihtiyaç sahibi öğrencilere enstrümanların hediye edileceğini ve bunları çalabilmeleri için müzik öğretmenleri tarafından eğitim verileceğini kaydetti.

Aydınoğlu, projenin sonunda öğrencilerin 12 parça icra edecekleri bir konser düzenleneceğini belirterek, "Gençleri müziğe motive eden, ondan bazı melodiler çıkarabilmek, o melodilerle halkın huzuruna, karşısına çıkabilmektir. O yüzden bu proje sadece bir enstrüman almayı değil, öğrenmeyi ve konseri de içeren bir proje." dedi.

Bütün projelerinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yaptıklarını ifade eden Aydınoğlu, eğitim kısmını İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüteceğini söyledi.

"Hedefimiz müziği tanımalarını sağlamak"

İnal Aydınoğlu, aktif ve dünyası aydınlık olan insanların başarısının da büyük olacağına işaret ederek, şöyle konuştu:

"O okullardan belki alimler, doktorlar yetişebilir, ama eğer bu çocuklar insan olamazlarsa onların alimlikleri de profesörlükleri de hep eksik kalır. Bir gencin insan olabilmesi için de başka insanları sevmesi, onlara hizmet arzusu içinde olabilmesi, dünya klasiklerini okuması, tanıması, dünya müziklerini bilmesi, o müzisyenleri dinlemesi gerekir. Ufku açık, dünyayı tanıyan ve kültürü geniş insanlar iş ve okul yaşamında çok başarılı olurlar. Hedefimiz sadece bu ufuk genişliğini ve müziği tanımalarını sağlamak."

Talep olması halinde enstrümanlara 100-150 tane daha ilave yapabileceklerine işaret eden Aydınoğlu, "Bu yıl deneme yılı. Eğer başarılı olursak önümüzdeki yıl 3 bin, ondan sonraki yıl 5 bin, daha sonraki yıllarda da hedefimiz 10 bin müzik aletini halkımızın katkısı vakfımızın da önderliğinde alıp İl Milli Eğitim Müdürlüğüne hediye etmek. Umudumuz çok yüksek. Bu projenin çok başarılı olacağına inanıyoruz. Gençlerimiz bunu yapabilir ve buna layık." değerlendirmesini yaptı.

"Sınav stresinden uzaklaşmak için projeye katıldım"

Proje kapsamında enstrüman çalma eğitimi alan öğrencilerden 12. sınıf öğrencisi İlayda Şengönül öğrencilerin müzik hobisi edinmesi adına çok güzel ve yararlı bir proje olduğunu söyledi.

Bu yıl üniversite sınavına hazırlandığını ifade eden Şengönül, "Biraz kendimi sınav stresinden daha farklı bir yerde bulmak için bu proje katıldım. Çok aktif bir proje olduğunu düşünüyorum ki müzik her insan önemli bir şey." dedi. Şengönül, müzik aleti çalmayı sevdiğini, daha çok bağlamaya ilgi duyduğunu dile getirdi.

Öğrencilerden Emre Uysal, projenin kendileri için çok yararlı olacağını düşündüğünü belirterek, müziğin kendisini rahatlattığını, ders çalışırken bile kulaklıkla müzik dinlediğini anlattı.

"Öğrencilerin müzik kulağı çok iyi"

Keman öğretmeni Özge Soydan ise sanat alanındaki projelere talep olduğunu, bu yüzden çoğaltılması gerektiğini kaydetti. Soydan, "Genel olarak imkanı iyi olan çocuklarla çalışma fırsatı bulduğum için imkanı olmayan çocuklarla bir araya geldiğimde onların gözünde farklı bir açlık ve heyecan görüyorum. Bu beni çok etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Soydan ilk dersin çok güzel geçtiğini söyledi, "Çocuklar çok başarılıydı. Gerek ilgileri gerekse müzik kabiliyetleri ve kulakları gerçekten çok iyiydi. Güzel bir performans sergilediler." dedi.

Kaynak: AA