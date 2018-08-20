Bin Nüfuslu Mahallede Su Çilesi (2)

BELEDİYE: ŞEBEKE YENİLEME PROJESİ TAMAMLANDI, İHALEYE ÇIKILACAK

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Düzköy ilçesi Doğankaya Mahallesi'nde vatandaşların su kesintilerine yönelik tepkilerine karşı açıklama yapıldı. Düzköy ilçesi Doğankaya Mahallesi sınırları içerisinde yol çalışmaları sırasında, 2 gün önce içme suyu taşıyan ana isale hattının kırıldığı ve moloz malzeme kaçması sonucu tıkanıklığın yaşandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TİSKİ Genel Müdürlüğü Düzköy İlçe Şefliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonunda 24 saat gecikmeli olarak mahalle depolarına yeterli miktarda su bırakılmıştır. Mevsimsel olarak içme suyu kaynaklarında yaşanan azalmaların yanı sıra, su sayaçlarının vatandaşlarca yeterli oranda takılmaması nedeniyle mahallede su tüketimi kontrol altına alınamamaktadır. Su tüketiminin kontrol altına alınması için yasal zaruret olan abonelik işlemlerini tüm kullanıcıların yaptırması ve sayaçlı su kullanılması gerekmektedir. TİSKİ Genel Müdürlüğü, Doğankaya Mahallesi'nin 30 yıllık içme suyu ana isale hattı ve şebekesinin yenilenmesi için proje çalışmalarını tamamlamış olup ihale öncesi keşif çalışmaları bitirilmiştir. TİSKİ Genel Müdürlüğü öz kaynakları ile Eylül ayı içerisinde ihalenin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır."