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Vefa Sosyal Destek Grubu, Motosiklet, Spor, Haber

Bin motosikletli gönüllünün yakıtı Aytemiz'den

Aytemiz, İç İşleri Bakanlığı'na bağlı olarak, valiliklerin izni ve koordinasyonuyla kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çatısı altında, ihtiyaç sahiplerine hizmet vermek için Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun (TMF) desteği ile kurulan bin kişilik gönüllü motosiklet gücünün akaryakıt...

26.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 26.04.2020 11:40
Bin motosikletli gönüllünün yakıtı Aytemiz'den

Aytemiz, İç İşleri Bakanlığı'na bağlı olarak, valiliklerin izni ve koordinasyonuyla kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çatısı altında, ihtiyaç sahiplerine hizmet vermek için Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun (TMF) desteği ile kurulan bin kişilik gönüllü motosiklet gücünün akaryakıt ihtiyaçlarını karşılıyor.

Tüm toplumu etkileyen korona virüs salgını sürecinde hayatın aksamadan devam etmesi ve halkın akaryakıt ihtiyacını kesintisiz olarak sağlayabilmek için çalışan Aytemiz, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun (TMF) desteği ve valiliklerin izni ve koordinasyonuyla ihtiyaç sahiplerine gönüllü hizmet verecek olan 'Bin Motosikletli Gönüllü' projesinin akaryakıt ihtiyacını karşılıyor. Sosyal dayanışma ve yardımlaşmaya fazlasıyla gereksinim duyulan bu günlerde, projeye katılan 1.000 motosikletli gönüllü bu kez, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gurup ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için motorlarını sürecek.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'na destek ve katkı sağlamak amacıyla oluşturulan "Bin Motosikletli Gönüllü" projesine katılan motosiklet kullanıcıları, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde 08.00-22.00 saatleri arasında ve tamamen gönüllülük esasıyla şehir içinde tanıtıcı yelekleri ile görev yapacaklar.

Erol Varlık: "Üzerimize düşen görevleri eksiz bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz"

Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık projeye verdikleri destekle ilgili olarak "Dünya çapında yaşadığımız pandemi sürecini ülkemiz adına en az hasarla atlatmak için Aytemiz olarak biz de üzerimize düşen görevleri eksiksizce yerine getirmeye çalışıyoruz. Virüsün yayılımını önleme sürecinde, yaş kısıtlarına takılan ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaması konusunda devletimizin aldığı önlemler çerçevesinde bu kitlenin özellikle sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağı konusu da gündeme geldi. Aytemiz olarak bu vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için biz de sorumluluk üstlenmek istedik. Motosiklet kullanıcılarının dostu bir şirket olarak bu kez de, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun (TMF) desteğiyle ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek olan bin kişilik gönüllü motosiklet kullanıcısının akaryakıtlarını karşılayarak vatandaşlarımıza fayda sağlamaktan dolayı çok mutluyuz. Tüm bu fedakarlıklar, önlemler ve desteklerle, sevdiklerimizle bir arada olacağımız günlerin en kısa sürede geri gelmesini umuyor ve evde kalmaya devam ediyoruz" dedi.

Bekir Yunus Uçar: "Bin kişilik gönüllü bir motosiklet takımı kurduk"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ise, "İç İşleri Bakanlığı'na bağlı valiliklerin izni ve koordinasyonuyla kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çatısı altında, ihtiyaç sahiplerine gönüllü olarak hizmet vermek için federasyonumuzun desteği ile 1.000 kişilik gönüllü bir motosiklet takımı kurduk. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı bir federasyonuz ve başta sporcularımız, hakemlerimiz ile diğer kurullarda yer alan arkadaşlarımız da gönüllü oldular. Projenin en önemli ihtiyaçlarından biri olan akaryakıt desteğini ise üç yıl önce "Motorcu Dostu Trafik" sosyal sorumluluk projesinde yollarımızın kesiştiği Aytemiz sağlıyor. 1.000 gönüllü motosiklet kullanıcısının üstleneceği bu çok önemli görevde, akaryakıt ihtiyaçlarını Aytemiz'in karşılayacak olmasından dolayı çok memnunuz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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