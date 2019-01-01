Bin Metrekarelik İş Yerinde 15 Personelle Dünyaya Tüfek İhraç Ediyor

Antalya'da girişimci Zafer Özkan, atalarının el emeği ile ürettiği av tüfeği imalatını modern hale getirdi. Özkan, bugün sanayi sitesindeki iş yerinde ürettiği yılda 6 bin av tüfeğinin yüzde 70'ini 7 ülkeye ihraç ediyor.

Akdeniz Sanayi Sitesi'nde 14 yıldır faaliyet gösteren Tüfek Sanayinin Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Özkan, dedelerinin Burdur'un Çavdır ilçesinde yaklaşık 60 yıl önce başladığı av tüfeği üretimini çağın gereklerine uygun hale getirdi. 14 yıl önce firmasını Akdeniz Sanayi Sitesi'ne taşıyan Özkan, bin metrekarelik iş yerinde 15 personelle yılda imal ettiği 6 bin silahı 7 ülkeye ihraç ediyor. Firma sahibi Zafer Özkan, 1960 yıllarda başlayan av tüfeği yapımının dedesinden babasına, daha sonra kendilerine geçtiğini söyledi. Babasının el işçiliği ile tüfek yaptığını aktaran Özkan, "Babam makinesiz el işçiliğiyle tek kırma ve çifte olarak tüfek yapıyordu. 1990 yılına kadar bu şekilde babamla birlikte imalat yaptık. Daha sonra bizde makineleşmeye başlayarak sektörde söz sahibi olmaya başladık" diye konuştu.

Yüzde 70'i ihraç ediliyor

14 yıldır Akdeniz Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösterdiklerini dile getiren Özkan, "Bin metrekare kapalı alanda 15 personelimizle imalatımıza devam ediyoruz. Şuanda çifte ve otomatik silahlar üretiyoruz. Aylık 500, yıllık 6 bin av tüfeği üretimi yapıyoruz. Bu rakamlar siparişe göre değişebiliyor. Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan, Avustralya, Güney Kore ve Lübnan gibi ülkelere göre ihraç yapıyoruz. Üretimimizin yüzde 70'i ihracata, yüzde 30'u iç piyasaya gidiyor" dedi.

Bayiler üzerinden Türkiye'nin 81 iline ürettikleri tüfeklerin ulaştığını kaydeden Özkan, "Av tüfeği kaliteli ve güzel olmalıdır. Avda attığın hedefi vurabilmelisin. Yurt dışından ve içinden güzel talepler alıyoruz. Ülkemizde 400'ün üzerinde silah üreten firma var ama biz her zaman kalite ve görselliğimizle iddialıyız" şeklinde konuştu.

Müşterinin isteğine göre de tüfek yaptıklarını ifade eden Özkan, "Bayilerimizde bin 500 ile 2 bin 500 TL arasında fiyat değişiyor. İşleme, nakış, gravür, kundak şekline göre fiyatların 5 bin TL'ye kadar çıktığı oluyor" dedi.

15 kişiye istihdam sağladığını kaydeden Zafer Özkan, bu yıl yurt dışından gelen taleplerin yüzlerini güldürdüğünü anlattı. Özkan, yurt içi ve yurt dışında tüm fuarlara katıldıklarını belirterek, isteğe göre kapasitelerinin daha da artabileceğini sözlerine ekledi.

Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk ise, sitede 2 bin 500'e yakın esnaf, 15 bin çalışanın olduğunu kaydetti. Öztürk, av tüfeği üreterek dünya ülkelerine ihracat yapan firmaları ile gurur duyduklarını söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA