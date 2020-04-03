Bin liralık yardım ödemeleri evden yapılmaya başlandı Bin liralık yardım ödemeleri evden yapılmaya başlandı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere yapılan bin liralık yardım ödemelerinin PTT dağıtıcısı, bekçi ve polis tarafından evlerde yapılmasına başlandı.

Bin liralık yardım ödemeleri evden yapılmaya başlandı ANKARA - Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere yapılan bin liralık yardım ödemelerinin PTT dağıtıcısı, bekçi ve polis tarafından evlerde yapılmasına başlandı. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında sosyal yardım alan hanelere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bin liralık destek ödemesine 1 Nisan itibarıyla PTT şubelerinde başlanmıştı. Yardım parasını almak isteyen vatandaşlar, PTT şubelerinde yoğunluğa neden olmuştu. Yoğunluğun önüne geçmek için yardım ödemelerinin ihtiyaç sahiplerine evlerinde ödenmesi kararı alındı. Sosyal mesafenin de korunması amacıyla alınan tedbirler kapsamında paralar PTT dağıtıcısı, bekçi ve polis tarafından evlere götürülerek ihtiyaç sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Kaynak: İHA