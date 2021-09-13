Bin liralık sahte para ile yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bin liralık sahte para ile yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bin liralık sahte para ile yakalandı

Denizli'de parada sahtecilik yaptığı tespit edilen bir şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte para ele geçirildi.

Denizli'de parada sahtecilik yaptığı tespit edilen bir şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte para ele geçirildi.

Denizli'de sahte paralar ile alışveriş yaptığı tespit edilen ve kimliği tespit edilen şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda sahte olduğu belirlenen 16 adet 50 TL, 2 adet 200 TL, 1 adet 1 dolar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bu kadarına da pes! İndirim yapmadı diye tezgahtarın üzerine çay döktü

Bu kadarına da pes! İndirim yapmadı diye tezgahtarın üzerine çay döktü
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Düm Tek Tek Deniz Akkaya Kylie Jenner Kaan Yıldırım
Spor Max Meyer Arda Turan Alper Yılmaz Rıza Çalımbay Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mustafa Demir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bin liralık sahte para ile yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 17:19:18. #1.17#