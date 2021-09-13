Bin liralık sahte para ile yakalandı

Denizli'de parada sahtecilik yaptığı tespit edilen bir şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte para ele geçirildi.

Denizli'de sahte paralar ile alışveriş yaptığı tespit edilen ve kimliği tespit edilen şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda sahte olduğu belirlenen 16 adet 50 TL, 2 adet 200 TL, 1 adet 1 dolar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

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