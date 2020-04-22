"Bin lira esnafa can suyu olacak" Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı olan iş yerlerine Sivas Belediyesi tarafından bin lira maddi destek verilmesinin çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı olan iş yerlerine Sivas Belediyesi tarafından bin lira maddi destek verilmesinin çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Köksal, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkanımız Sayın Hilmi Bilgin, yaptığımız görüşmeler neticesinde iş yeri kapanan esnaflara 1000 TL para yardımı yapılacağını söyledi.

Belediye Başkanımız her zaman esnafımıza karşı duyarlı olmuştur. Esnafın sorunlarına karşı çok duyarlıdır. Kendisine başvurduğumuz her konuda destek olmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Yardımın esnafa can suyu olacağını aktaran Köksal, "Esnaf dostu belediye başkanımız Sayın Hilmi Bilgin'e, başkan yardımcılarına ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İnşallah bu zor süreci birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA