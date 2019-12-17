Bin işçi TOFAŞ'ın önünde meşale ve sloganlarla yürüdü

17.12.2019 12:24 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:29

Bursalı otomotiv devi TOFAŞ'ta 4 aydır devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden bir sonuç çıkmayınca, işçiler sabah 06: 45 vardiyasında meşale ve sloganlarla yürüyüş düzenledi.



Türkiye Otomobil Fabrikaları Ananonim Şirketinde (TOFAŞ) 2019 yılı toplu iş sözleşmesi görüşmesindeki anlaşmazlık dördüncü ayına girdi. En son Mayıs 2015 tarihinde mavi yakalı personelin zam eylemleriyle Türkiye'nin yanı sıra yabancı ajansların da günlerce ilk haberi olan TOFAŞ'ta yine işçi protestoları yaşanmaya başlandı. Eylül ayında başlayan toplu iş görüşmelerinde 4 aydır bir netice alınamadı. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavrak'ın Türk Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yürüttüğü görüşmeler 130 bin kişiyi ilgilendirirken, Türk Metal Sendikası'nın yüzde 26.28'lik zam talebine karşı MESS'in yüzde 6.05'lik zam teklif etmesi TOFAŞ çalışanlarının yeniden eylem yapmasına sebep oldu. - BURSA

Kaynak: İHA