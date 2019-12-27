: Bin günde 1000 video çeken Filistinli 'çirkin, köylü' Nas nasıl sosyal medya fenomeni oldu?

27.12.2019 15:45 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:45

Kendini 'çirkin, köylü, çekingen' olarak tanımlayan Filistinli Nusseir Yassin, bin günde 1000 video projesini gerçekleştirerek sosyal medyada fenomene dönüştü. Harvard Üniversitesi mezunu, yazılım mühendisi 27 yaşındaki Yassin, başarı hikayesini euronews'e anlattı.View on euronews

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