Bin günde 1000 video çeken Filistinli 'çirkin, köylü' Nas nasıl sosyal medya fenomeni oldu?
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Bin günde 1000 video çeken Filistinli 'çirkin, köylü' Nas nasıl sosyal medya fenomeni oldu?

Kendini 'çirkin, köylü, çekingen' olarak tanımlayan Filistinli Nusseir Yassin, bin günde 1000 video projesini gerçekleştirerek sosyal medyada fenomene dönüştü.

27.12.2019 15:45 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:45

Kendini 'çirkin, köylü, çekingen' olarak tanımlayan Filistinli Nusseir Yassin, bin günde 1000 projesini gerçekleştirerek sosyal medyada fenomene dönüştü. mezunu, yazılım mühendisi 27 yaşındaki Yassin, başarı hikayesini euronews'e anlattı.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Bin günde 1000 video çeken Filistinli 'çirkin, köylü' Nas nasıl sosyal medya fenomeni oldu?
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