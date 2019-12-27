Bin günde 1000 video çeken Filistinli 'çirkin, köylü' Nas nasıl sosyal medya fenomeni oldu?

27.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:12

Kendini 'çirkin, köylü, çekingen' olarak tanımlayan Filistinli Nusseir Yassin, bin günde bin video projesini gerçekleştirerek sosyal medyada fenomen oldu.



Harvard Üniversitesi mezunu, yazılım mühendisi 27 yaşındaki Yassin, milyonlarca takipçiye ulaşmasının ardından Singapur'da şirket kurarak yeni bir hayata başladı. Euronews.com'da Görüntüle