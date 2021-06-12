Bin esirin yaptığı 'Titus Tüneli' gezginlerin gözdesi
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Bin esirin yaptığı 'Titus Tüneli' gezginlerin gözdesi

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Kültür Sanat

Bin esirin yaptığı 'Titus Tüneli' gezginlerin gözdesi Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Romalılar döneminde sel sularını önlemek için bin esire yaptırılan Titus Tüneli ve bitişiğindeki Beşikli Mağara, ilginç hikayesi ve muazzam yapısıyla pandemide ziyaretçileri tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Bin esirin yaptığı 'Titus Tüneli' gezginlerin gözdesi

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Romalılar döneminde sel sularını önlemek için bin esire yaptırılan Titus Tüneli ve bitişiğindeki Beşikli Mağara, ilginç hikayesi ve muazzam yapısıyla pandemide ziyaretçileri tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Roma İmparatoru Vespasian'ın emriyle yapımına başlanan ve dağdan gelen suların neden olduğu selin taşıdığı kum ve çakılların limanı doldurmasına engel olmak için bin esire yaptırıldığı bilinen Titus Tüneli, bin 380 metre uzunluğu, 7 metre yüksekliği ve 6 metre genişliğiyle dikkatleri çekiyor. Esirlerin çekiç ve murç yardımıyla dağı oyarak şekillendirdiği tünel, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.

Titus Tüneli'nin doğusunda yer alan Beşikli Mağara içerisindeki Roma dönemine ait mezarların ise soylu bir yönetici ve ailesine ait olduğu sanılıyor.

İstanbul'dan 'dan eşi ile birlikte Samandağ'a gelen Muhammed Tufan Koç, "İstanbul 'dan geliyoruz. Eşim ile güzel kızımla bir tatil yapalım dedik. Hatay'a bir gece 2 günlüğüne geldik. Dün Antakya'yı gezdik. Bugün de Samandağ'ı geziyoruz. Burayı görmeye geldik, tarihi bir yer olduğundan beğendik. El yapımı mağara çok müthiş ve güzeldi. Burada düşme tehlikesi yaşanabilir. Dikkat edilmesi gerekir, herkes de gidemez. Bunun haricinde beğendim güzel bir yer" dedi.

Bin esirin yaptığı 'Titus Tüneli' gezginlerin gözdesi
Bin esirin yaptığı 'Titus Tüneli' gezginlerin gözdesi
Bin esirin yaptığı 'Titus Tüneli' gezginlerin gözdesi
Bin esirin yaptığı 'Titus Tüneli' gezginlerin gözdesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş

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