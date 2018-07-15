Bin derece sıcaklıkta cam çubuklardan sanat eseri yapıyorlar

GAZİANTEP - Gaziantep'te Kültür Sanat Merkezi'ne dönüştürülen Eski Adliye binasında kurulan cam atölyesinde ince cam çubuklar bin derece sıcaklıkta eritilerek küçük oyuncaklar, boncuk, kolye, bileklik, yüzük, küpe, anahtarlık ve çeşitli sanat eserleri yapılıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları bünyesinde eğitim veren Cam Atölyesi bugüne kadar 500 civarında Türk ve Suriyeliye eğitim verdi. Katılımcıları hem sertifika hem de meslek sahibi yapan Cam Atölyesi'nde eğitimlerini tamamlayanlar cam çubukları kolaylıkla takı ve diğer süs eşyalarına dönüştürebiliyor.

Birleşmiş Milletler ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında kurulan cam sanatı kursu özellikle gençlerden ve kadınlardan büyük ilgi görüyor. Kursa gelen katılımcılara eğitim veren Sibel Sür, "Burada şekil verdiğimiz cam çubuklarımız var. Bu çubukları bin derecelik ateşte eriterek şekillendiriyoruz. Bu camlara oyuncak, boncuk ve çeşitli sanat eserlerine çeviriyoruz. Buraya gelen katılımcılara da bunun eğitimini veriyoruz. Kursumuz ilk olarak Suriye krizinin etkilerini azaltmaya yönelik kuruldu. Daha sonra ise herkesin başvurabileceği bir kursa dönüştürüldü. Şuan itibariyle kursumuza kadın, erkek katılımcılarımız gelmeye eğitim almaya devam ediyor. Atölyemize olan ilgi de bizi fazlasıyla memnun ediyor. O nedenle burada keyifli çalışmalar yapıp, terapi tadında bir zaman geçiriyoruz" dedi.

Atölyede cam çubuklardan yapılan Çintemani modelinden de bahseden Sür, "Çintemani Osmanlı dönemine aittir. O dönemde Osmanlı padişahları bir konu üzerinde karar vereceleri zaman en doğru kararı alabilmek için akıl gözü, kalp gözü ve ruh gözünü göz önünde bulundurarak karar alıyorlarmış. İşte cam çubukları eriterek yaptığımız bu modelimiz yani Çintemani'yi temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

Kursta eğitim gören Fatoş Eryılmaz isimli kursiyer ise, "Boş vakitlerimi değerlendirmek adına bir kursa katılmak istiyordum. Cam Atölyesi de bu kapsamda dikkatimi çekti. Bu atölyede camları eritip boncuk, kolye, bileklik, yüzük, küpe, anahtarlık ve çeşitli sanat eserleri yapıyoruz. Burada bulunmak gerçekten çok keyif veriyor. O yüzden burada bulunduğum, bu kursu aldığım için çok mutluyum" diye konuştu.