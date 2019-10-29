Bin bir zorlukla yaparak adını 'Barış Pınarı' koydular

29.10.2019 10:25

Sivas Çukurbelen köyü sakinleri kilit taşlarından 250 metrekarelik Türk bayrağı yaptı. Köye hakim bir tepeye bin bir zorlukla bayrağı yapan köylüler, ortaya çıkan eseri Barış Pınarı Harekatına armağan etti.

Sivas'ta Çukurbelen köyü sakinlerinden Talat Akgül; köye dev Türk bayrağı yapmaya karar verdi. Akgül, bayrağı yapabilmek için köy sakinlerinden de yardım aldı. Bayrağın yapılacağı hakim tepeye yakın bir noktaya kadar önce yol yapıldı. Ardından tonlarca kilit taşı tepeye taşındı. Arazi traktörlerle düzleştirildi. Binlerce kilit taşı birleştirilip yasal ölçülere uygun olarak Türk Bayrağı çizilerek boyandı. Ortaya çıkan eser Barış Pınarı Harekatına armağan edildi.

Bayrağın yapımına öncü olan köyün ileri gelenlerinden Talat Akgül, yaptıkları Türk bayrağını Barış Pınarı Harekatına armağan ettiklerini belirterek, "Bizim milletin bayrak sevgisi dünyada hiç bir şeyle mukayese edilmeyecek kadar çok. Amerikalılar donlarına bayrak işletiyorlar. Bizde bayrak ya semada olur ya da hakim bir tepede olur. Karar verdik arkadaşım Baki Hafızoğlu ile beraber şuraya bir bayrak yapalım dedik" dedi.

NORMAL BAYRAK ÖLÇÜLERİ İLE BİREBİR YAPTILAR

Akgül, Türk Bayrağını normal ölçülerle birebir yaptıklarını söyleyerek, "Önce küçük düşündük. Daha sonra 150 metrekarelik bir bayrak düşündük. Belediyeye kilit taşlarından almak için gittik. Bize 150 metrekarelik taş verdiler. Küçük oluyor dedik vazgeçtik. Türkün bayrağı büyük olsun dedik 250 metrekareye çıkardık. 30 ton malzemeyi oraya çıkarmak çok zordu. Arazi de çok dik. Köylüler traktörleri ile yardım ettiler. Bayrağı yerine indirebilmek için de 3 traktörü aşağı uçmasın diye birbirine bağladık. Bu bayrağı Barış Pınarı Harekatına armağan ettik. Bu bayrak normal ölçülerle birebirdir. 12 metreye 18 metredir" şeklinde konuştu.

(Onur Erden - Göktürk Fırat/İHA)

Kaynak: İHA