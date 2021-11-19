Bin aracın sergilendiği Los Angeles Otomobil Fuarı başladı

ABD'nin California eyaletinde dünyanın en büyük otomobil fuarlarından biri olan Los Angeles Otomobil Fuarı başladı. Bünyesinde bin aracın bulunduğu dev fuarda yüzlerce yeni ürün ve modelin tanıtılacağı belirtiltildi.

ABD'nin geçtiğimiz yıl korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelenen ve dünyanın en büyük otomobil fuarlarından biri olan Los Angeles Otomobil Fuarı, bugün California eyaletindeki Los Angeles kentinde yer alan Los Angeles Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Bünyesinde bin aracın bulunduğu dev fuar, 19-28 Kasım tarihleri arasında halka açık olacak. Organizatörler tarafından fuarın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, bu yılki fuarda yüzlerce yeni ürün ve modelin tanıtılacağı belirtilirken, etkinliğin yerel sağlık idarelerinin zorunlu kıldığı güvenlik protokollerine istisnasız şekilde uygun olarak gerçekleştirileceği ifade edildi. Fuarda, 2 yaşından büyük katılımcıların maske takmasının zorunlu olduğu, 12 yaş ve üzerindekilerin ise Covid-19'a karşı tam olarak aşılandıklarına dair veya negatif Covid-19 test sonuçlarının yer aldığı bir belge sunmaları gerektiği kaydedildi.

Öte yandan ilk kez 1907 yılında düzenlenen Los Angeles Otomobil Fuarı, Kuzey Amerika'da her yıl sezonun ilk büyük otomobil fuarı olma özelliği taşıyor.

-İHA-