Bin 931 şahıs ve 2 iş yerine idari işlem
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Bin 931 şahıs ve 2 iş yerine idari işlem

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bin 931 kişiye idari işlem yapıldı.

Bin 931 şahıs ve 2 iş yerine idari işlem
28.05.2020 13:50 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:50

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bin 931 kişiye idari işlem yapıldı.

Gaziantep'te 20 yaş altındaki 805 şahıs ile 65 yaş üstündeki 6 şahsa sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten, bin 120 şahsa ise sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten olmak üzere, toplam bin 931 şahsa idari yaptırım uygulanırken, 251 iş yerinden ikisinede işlem yapıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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