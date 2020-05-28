Bin 931 şahıs ve 2 iş yerine idari işlem Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bin 931 kişiye idari işlem yapıldı.

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bin 931 kişiye idari işlem yapıldı. Gaziantep'te 20 yaş altındaki 805 şahıs ile 65 yaş üstündeki 6 şahsa sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten, bin 120 şahsa ise sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten olmak üzere, toplam bin 931 şahsa idari yaptırım uygulanırken, 251 iş yerinden ikisinede işlem yapıldı. - GAZİANTEP Kaynak: İHA