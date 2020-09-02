Bin 900 saatlik çalışma ile atıklardan yarım ton ağırlığında büst yaptı
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Bin 900 saatlik çalışma ile atıklardan yarım ton ağırlığında büst yaptı

Bin 900 saatlik çalışma ile atıklardan yarım ton ağırlığında büst yaptıHATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, hurda ve elektronik atıkların geri dönüşümde değerlendirilebileceğine dikkat çekmek amacıyla bin 900 saat mesai harcayarak yarım ton ağırlığında...

02.09.2020 08:49 | Son Güncelleme: 02.09.2020 08:54

Bin 900 saatlik çalışma ile atıklardan yarım ton ağırlığında büst yaptı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, hurda ve elektronik atıkların geri dönüşümde değerlendirilebileceğine dikkat çekmek amacıyla bin 900 saat mesai harcayarak yarım ton ağırlığında büst yaptı.

Reyhanlı'da, uzun zamandır hurda ve plastik atıklarla özellikle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öcülüğünü yaptığı ve desteklediği 'Sıfır Atık' projesine destek vermek ve çevre temizliğine dikkat çekmek için heykeller yapan Mervan Altınorak, son olarak bin 900 saat çalışarak büst yaptı. Büstün, yarım ton ağırlığında, 3 metre yüksekliğinde, 1,5 metre eninde olduğunu anlatan Altınorak, hurda ve elektronik atıklarla heykel yapmaya devam edeceğini söyleyerek, "Metal ve elektronik atıklarla yaptığım büst çalışmam tamamlandı. Büstü yaklaşık bin 900 saatte tamamladım. Yarım ton metal ve elektronik atık kullandım. Bunun da nedeni, elektronik atıkların da geri dönüşümde değerlendirilebileceğine dikkat çekmekti? dedi.

'SIFIR ATIK PROJESİNİ DESTEKLİYORUM'

Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünü yaptığı Sıfır Atık projesine destek amaçlı böyle sanatsal bir büst yaptığını ifade eden Altınorak, bu tür çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Bin 900 saatlik çalışma ile atıklardan yarım ton ağırlığında büst yaptı

Kaynak: DHA

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