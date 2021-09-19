Bin 858 gram kubar esrar ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bin 858 gram kubar esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bin 858 gram kubar esrar ele geçirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 32 kök kenevir, bin 858 gram kubar esrar ele geçirilmiştir 1 kişi gözaltına alındı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 32 kök kenevir, bin 858 gram kubar esrar ele geçirilmiştir 1 kişi gözaltına alındı.

Düzce'de jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Akçakoca İlçesi Karatavuk köyünde Y.P. isimli şahsın evinde ve eklentilerinde kenevir ekimi yapıldığı bilgisinin alınması üzerine jandarma ekipleri alınan arama kararı ile operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 32 kök kenevir, bin 858 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli Y.P. gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Yol kontrolünde sürücünün üzerinden çıktı

Akçakoca İlçesi Dadalı Köyü mevkiindeki Jandarma Trafik Komutanlığı önünde yol kontrol faaliyeti esnasında durdurulan otomobil sürücüsü olan B.Y.A. (22) isimli şahsın üzerinde 2 gram kubar esrar maddesi bulundu. Şüpheli şahıs ifadesinin ardından serbest kaldı. - DÜZCE

Bin 858 gram kubar esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ormanı yakarken yakalanan şahıstan, 'Neden yakıyorsun?' sorusuna iki kelimelik cevap: Evimi yakıyorum

Ormanı yakarken yakalanan şahıstan, "Neden yakıyorsun?" sorusuna iki kelimelik cevap: Evimi yakıyorum

 Antalya'da ormanı yakmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı

Antalya'da ormanı yakmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Temel Karamollaoğlu Hamit Altıntop
Magazin Bensu Soral
Spor Müge Anlı Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Rüya Tabirleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bin 858 gram kubar esrar ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 22:29:21. #1.12#