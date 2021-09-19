DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 32 kök kenevir, bin 858 gram kubar esrar ele geçirilmiştir 1 kişi gözaltına alındı.

Düzce'de jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Akçakoca İlçesi Karatavuk köyünde Y.P. isimli şahsın evinde ve eklentilerinde kenevir ekimi yapıldığı bilgisinin alınması üzerine jandarma ekipleri alınan arama kararı ile operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 32 kök kenevir, bin 858 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli Y.P. gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Yol kontrolünde sürücünün üzerinden çıktı

Akçakoca İlçesi Dadalı Köyü mevkiindeki Jandarma Trafik Komutanlığı önünde yol kontrol faaliyeti esnasında durdurulan otomobil sürücüsü olan B.Y.A. (22) isimli şahsın üzerinde 2 gram kubar esrar maddesi bulundu. Şüpheli şahıs ifadesinin ardından serbest kaldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri