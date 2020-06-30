Bin 800 rakımlı köyde kamp keyfi
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Bin 800 rakımlı köyde kamp keyfi

Bin 800 rakımlı köyde kamp keyfi Korona virüsten kaçan doğa severler Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Maden köyüne kaçarak burada kamp yapıyor Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Maden Köyü Korona virüs salgını süresinde doğa severlerin uğrak noktası oldu.

30.06.2020 09:38 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:46

Bin 800 rakımlı köyde kamp keyfi

Korona virüsten kaçan doğa severler Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Maden köyüne kaçarak burada kamp yapıyor

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Maden Köyü Korona virüs salgını süresinde doğa severlerin uğrak noktası oldu.

Artvin'de çeşitli meslek gruplarında görev yapan doğa sever çiftler, Korona virüs salgınından uzaklaşmak hafta sonu tatillerini değerlendirmek ve ilin güzelliklerini yerinde görüp keşfetmek için Maden köyünde kamp kurdular.

Artvin merkezden yaklaşık 100 km uzaklıktaki Şavşat Maden köyüne giden doğa gezginleri gördükleri manzara karşısında adeta büyülendi. Bozulmamış doğası, yıllara meydan okuyan ahşap mimarisi gelenek, görenek ve otantik yaşamıyla 1800 rakımlı köy doğa turizmi için biçilmiş kaftan. Her yeri ayrı bir güzelliğe sahip köy, karagölleri anımsatan gölleri, keşfedilmeyi bekleyen şelaleleri ve endemik bitki türlerinin yanı sıra zambaklar da doğa gezginlerine ayrı bir görsellik sunuyor.

Doğa severler, köy sakinlerinden İsmail Cahit Düzgün'ün rehberliği eşliğinde köyün 2500 rakımlı dağı eteklerinde çam ağaçları arasında çadır kurup doğanın keyfini çıkarırken, çobanlık yapan köylülerle sohbet edip köy yaşantısıyla ilgili bilgi edindiler.

Kampın en minik üyeleri

Kampın en minik üyeleri Göknur-Vedat Yavuz çiftinin 2 yaşında Berra ile 5 aylık Asel olurken, Göknur Yavuz, kızı Berra 2 aylık iken ilk kamplarını yaptıklarını belirterek çocuklu ailelerinde doğaya çıkması konusunda çağrıda bulundu. Yavuz "Biri 5 aylık diğeri 25 aylık iki çocuğumuzla kampa geldik. Yağmur, dolu, fırtına biraz zorlasa da tulumlarla bir şekilde çocuklarımızı muhafaza ettik. Güneşli bir güne uyandık. Çok güzel iki gün geçirdik. Çocuklarınızı gezdirin doğaya çıkartın. Yeşille, doğayla, hayvanlarla, börtü böcekle büyüsünler" dedi.

Artvin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde röntgen teknikeri olarak görev yapan Kenan Uygur ise hava şartlarının kötü olacağını bile bile farklı bir deneyim yaşamak için kampa geldiklerini vurgulayarak fırtına ve doluya rağmen kamptan vazgeçmediklerini söyledi.

Bin 800 rakımlı köyde kamp keyfi

Kaynak: İHA

Manşet

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