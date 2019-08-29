Bin 800 adet ürün öğrencileri bekliyor

29.08.2019 09:54

2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala kalitesi test edilip onaylanmış kırtasiye ürünleri CarrefourSA'da satışa sunuldu. Öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği bin 800 adet ürün, mağazalarda ve internet sitesinde satışa çıktı.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı öncesinde okul alışverişinde kaliteli ve güvenilir ürünleri, en uygun fiyat politikasıyla ailelerle buluşturuyor. İhtiyaç duyulan tüm kırtasiye malzemelerinin yanı sıra okul alışverişi kapsamındaki çanta, kıyafet, ayakkabı, eşofman takımları, iç çamaşırı ve öğrenci odasından sarf malzemeye, küçük ev aletlerinden pişirme aparatlarına kadar toplam bin 800 adet ürün, mağazalarda ve internet sitesinde satışa çıktı. Risk değerlendirmesine göre belirlenen ürünlerin Avrupa Birliği mevzuatları doğrultusunda akredite laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen test raporları CarrefourSA Kalite Güvence Departmanı tarafından incelenip onaylandıktan sonra reyonlarda yer almasına izin verildi.

OKUL ÇANTASINDAN CETVEL SETİNE

Satılan ürünler arasında en uygun fiyatlı okul çantası 27,99 liradan, 8'li kurşun kalemler 2,50 liradan, beslenme kabı 6,99 liradan, mataralar 10.99 liradan, kalemtıraş ve silgi seti 2,98 liradan ve cetvel seti 2,49 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerden oluşan bir sepetin ise toplamda 67,5 liraya dolduğu belirtildi.

Okul alışverişi kapsamında 18 Eylül'e kadar CarrefourSA kartla tek seferde yapılacak 200 liralık alışverişe 30 lira, 500 liralık alışverişe de 100 lira puan hediye edildiği ifade edildi.

UNICEF VE TOG'A KATKI DEVAM EDİYOR

30 Eylül'e kadar yapılacak her okul çantası alışverişinin 1 lirasının ise UNİCEF'e bağışlanacağı bildirildi. Ayrıca Toplum Gönüllüleri Vakfı ( TOG ) ile bu yıl da iş birliği yapılarak 30 Eylül'e kadar satılan 25 lira değerindeki kırtasiye paketleri de ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

Kaynak: DHA