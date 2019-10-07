07.10.2019 15:40

2016 yılında Elektronik Belge Yönetimi Sistemine (EBYS) geçiş yapan Aksaray Üniversitesi (ASÜ), aradan geçen üç yıllık süre içerisinde bin 775 ağacı kesilmekten kurtardı.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, 2016 yılında EBYS ile 'kağıtsız ofis' konseptine geçtiklerini kağıt bazlı iş süreçlerini hızlandırmanın yanı sıra çevre koruma konusunda da önemli bir etki oluşturduklarını söyledi.

EBYS ile ASÜ'nün, teknolojik gelişim, atık miktarının azaltılması, doğanın korunması ve zamandan tasarruf gibi önemli kazanımlar elde ettiğini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Sistem, kırtasiye malzemelerinin kullanımından posta giderlerine, ulaşımdan zaman ve enerji tasarrufuna kadar geniş bir alanda ASÜ'ye önemli katkılar sundu.

EBYS ile 344 bin 402 adet belge üretildiğini, sayfa sayısı dikkate alındığında bin 775 ağaç kesilmekten kurtarıldı. Ayrıca sistem sayesinde yaklaşık 8 milyon litre de su tasarrufu sağlandı, 507 tonluk karbondioksit salınımı engellendi ve 35 ton atık önlendi. Bir ağaçtan ortalama 8 bin 300 adet A4 boyutunda kağıt üretilebiliyor. 1 ton kağıt üretimi için harcanan su miktarı ise 26 bin 700 litre. Dünya genelinde her yıl, ormanların yüzde 1,3'ü kağıt üretimi için kullanılıyor. Bu alan, toplam 40 milyon hektara, yani İsviçre'nin büyüklüğüne denk."

Kaynak: AA