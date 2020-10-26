Bin 701 paket kaçak sigara ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bin 701 paket kaçak sigara ele geçirildi

26.10.2020 10:18 | Son Güncelleme: 26.10.2020 10:23
Bin 701 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kilis'te, 3 ayrı operasyonda bin 701 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kilis'te, 3 ayrı operasyonda bin 701 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Elbeyli ilçesinde M.K. ile A.K'nin ikametinde yapılan aramada toplam bin 131 paket kaçak sigara, Büyükkütah Mahallesinde Ü.Y.Ç. kullandığı otomobil durdurularak, yapılan aramada, 300 paket sigara ele geçirildi. Son olayda ise Ekrem Çetin Mahallesinde yaya olarak yürüyen A.S. durduruldu. Taşıdığı poşette yapılan aramada, 270 paket kaçak sigara ele geçirildi. 3 ayrı olayda bin 701 paket kaçak ele geçirilirken, 4 kişi hakkında gümrük kaçakçılığı suçundan işlem başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Işın Karaca Aleyna Tilki Aras Bulut İynemli
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Eddie Newton Sergen Yalçın Arda Kardeşler
Daha Fazla Kız Çocuk İzmir Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bin 701 paket kaçak sigara ele geçirildi - Kilis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 10:22:39. #1.15#
title