Bin 700 yıllık Kybele heykeli Türkiye'ye getirildi
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Bin 700 yıllık Kybele heykeli Türkiye'ye getirildi

12.12.2020 23:08 | Son Güncelleme: 12.12.2020 23:17
Bin 700 yıllık Kybele heykeli Türkiye'ye getirildi

TÜRKİYE'den kaçak yollarla İsrail'e götürülerek satılan bin 700 yıllık, bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan ana tanrıça Kybele heykeli Amerika'dan Türkiye'ye getirildi.

TÜRKİYE'den kaçak yollarla İsrail'e götürülerek satılan bin 700 yıllık, bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan ana tanrıça Kybele heykeli Amerika'dan Türkiye'ye getirildi. 

Tarih öncesi dönemlerde inanışa göre bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olan ve bin 700 yıllık olduğu söylenilen ana tanrıça Kybele heykeli, yaklaşık 60 yıl sonra Türkiye'ye getirildi. Türkiye'den kaçak yollarla İsrail'e götürülerek satılan, uzmanlarca milattan sonra 3. yüzyıla tarihlendirilen heykel, ABD'den Türk Hava Yolları (THY) tarafından ücretsiz taşınarak saat 21.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na getirildi. 

Tarihi heykel, gümrük işlemlerinin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından 23.00 sıralarında teslim alındı.


- İstanbul
Bin 700 yıllık Kybele heykeli Türkiye'ye getirildi
Bin 700 yıllık Kybele heykeli Türkiye'ye getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İdris TİFTİKCİ

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