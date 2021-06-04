BİN 700 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KATLİAMA KATILAN TERÖRİST BOLU'DA YAKALANDI
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BİN 700 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KATLİAMA KATILAN TERÖRİST BOLU'DA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, İnterpol tarafından aranan ve bin 700 kişinin öldürüldüğü 'Spyker' katliamının faillerinden DEAŞ'lı terörist Irak uyruklu Arkan Taha Ahmad, şafak operasyonuyla yakalandı.

BOLU'da, İnterpol tarafından aranan ve bin 700 kişinin öldürüldüğü 'Spyker' katliamının faillerinden DEAŞ'lı terörist Irak uyruklu Arkan Taha Ahmad, şafak operasyonuyla yakalandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunan ve İnterpol tarafından aranan Arkan Taha Ahmad'ın Bolu'da yaşadığını tespit etti. Ekipler, Ahmad'ın bulunduğu Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak üzerindeki eve şafak operasyonu düzenledi. Ahmad'ın yaşadığı sokak kapatılarak geniş güvenlik önlemleri altında operasyon gerçekleştirildi. Ahmad evinde gözaltına alındı.

BİN 700 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KATLİAMA KATILMIŞ

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve hakkında Irak'ın Tikrit kentinde DEAŞ terör örgütü tarafından bin 700 kişinin öldürüldüğü 'Spyker' katliamına katılmak suçundan tutuklanma kararı bulunan Arkan Taha Ahmad, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BİN 700 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KATLİAMA KATILAN TERÖRİST BOLU'DA YAKALANDI
BİN 700 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KATLİAMA KATILAN TERÖRİST BOLU'DA YAKALANDI
BİN 700 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KATLİAMA KATILAN TERÖRİST BOLU'DA YAKALANDI
BİN 700 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KATLİAMA KATILAN TERÖRİST BOLU'DA YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BİN 700 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KATLİAMA KATILAN TERÖRİST BOLU'DA YAKALANDI - Haberler
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