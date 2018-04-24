Bin 600 Yıllık Tarihi Eser Restore Edilerek Hizmete Açıldı

İstanbul'da yaklaşık bin 600 yıl önce yapıldığı tahmin edilen Şerefiye Sarnıcı, 8 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından hizmete açıldı.

Bizans İmparatoru II. Theodosius tarafından 428 ve 443 yılları arasında Bozdoğan Kemeri vasıtasıyla su depolanmasını sağlamak amacıyla inşa edilen, Yerebatan Sarnıcı'ndan bir asır daha eski olduğu düşünülen Şerefiye Sarnıcı, 8 yıllık restorasyon çalışmasının ardından ziyarete açıldı. Açılış törenine; İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve çok sayıda davetli katıldı.

VALİ ŞAHİN: DAHA 'GÜZEL' BİR İSTANBUL'DA YAŞADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

İstanbul Valisi Vasip Şahin, açılış öncesi yaptığı konuşmada, "Bir bildiğimiz İstanbul var, bir okuduğumuz İstanbul, bir de şu anda yaşadığımız İstanbul. Üç ayrı İstanbul'a baktığımızda bugün hamdolsun gittikçe göremediğimiz; ama okuduğumuz İstanbul'u yeniden yaşamaya başlıyoruz. Yeniden İstanbul ortaya çıkmaya ve kendini göstermeye başlıyor. Yani İstanbul'un o eski güzelliklerini, medeniyet değerlerini, medeniyet izlerinin taşındığı ve tanıştırıldığı o güzel eserlerle tekrar süsleniyor" dedi. Vali Şahin, "Bizim 30-40 yıl önce yaşadığımız İstanbul'dan aslında daha zengin, daha 'güzel' bir İstanbul'da yaşadığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

HİÇBİR MEDENİYETİN DÜŞMANLIĞINI YAPMAMIŞIZ

Şahin, "Bu bina başka medeniyetlerin elinde olsaydı yıkılıp başka bir hale getirilmiş olabilirdi. Bugün Bizans ve öncesi değerlerin bu topraklarda hala ayakta kalıyor olması aslında bizim millet olarak, devlet olarak bir övüncümüzdür. Biz hiçbir zaman hiçbir medeniyetin düşmanlığını yapmamışız. Onlarla ilgili, onların izlerinin silinmesine dair bir körlük içerisine girmemişiz. Hem onları yaşatmışız hem onlardan ilham alarak yeni yeni eserler üretmişiz hem de kendi özgün medeniyetimizi oluşturmuşuz" ifadelerini kullandı.

NE KADAR BÜYÜK BİR MEDENİYETİN BURADA YAŞADIĞININ BİR İSPATI

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, "İstanbul'da daha öncesinde gezip gördüğümüz sarnıçlarımız var: Yerebatan Sarnıcı'mız, Binbirdirek Sarnıcı'mız, üçüncüsü şimdi burası oldu, Şerefiye Sarnıcı. Aslında baktığımız zaman geçmişte İstanbul'umuzun ne kadar büyük bir medeniyete ev sahipliği yaptığı, hep söylüyoruz, üç ayrı medeniyete başkentlik yaptı diyoruz. Gerçekten sarnıçlar bunun bire bir şahidi, ispatı, göstergesi" dedi.

İBB Başkanı Uysal, "Zaman zaman dışarıdan getirilen sular depolandığı gibi İstanbul'da mevcut yağmur sularının da depolanması. Günümüzde baktığımız zaman mevcut yağmur sularının kirletilmeden biriktirilip tekrar kullanılır hale getirilmesi, o dönemde ne kadar büyük bir medeniyetin burada yaşadığının bir ispatı" diye konuştu.

Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü.

Belediye mülkiyetindeki eski Eminönü Belediye binasının yıkılıp yeniden bu şekilde sarnıcın ziyaretçilere açık, gezilebilecek hale dönüştürülmesi için emeği geçenlere, bu kararı verenlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Acaba Eminönü Belediyesi sırf kendi binasını yıkıp yerindeki sarnıcı ortaya çıkarmak için imi kapatıldı? Ama gerçekten önemli de bir şey yapıldı. Çünkü iki tane sarnıcımız gelip ziyaret edilebiliyor. İstanbul'da en fazla ziyaret edilen yerlerden birisi, ama bu sarnıcımız oradan daha eski. Demek ki oradan daha önemli bir tarihi eser kazanıldı.

SARNIÇ İÇERİSİNDE ASANSÖR SİSTEMİ KURULDU

Öte yandan sarnıcı ziyaret etmek isteyen ancak dik merdivenden inmekte zorlanabileceği düşünülen yaşlı, engelli ve çocuklu aileler için özel bir asansör de yapıldı.

Fatih Çemberlitaş semtinde, Piyerloti Caddesi üzerinde bulunan sarnıcın açılışı, İranlı sanatçı Ahmet Nejat'ın 'Hiç Hali' sergisi, altın renkli küre ve küreyi çevreleyen "Aşk ve Hiç" yazısı, Mevlana'nın şiirlerinden oluşan ses tasarımı ve suya yansıtılacak kelimelerle görsel yoğunluklu bir etkinlikle yapıldı. Bin 590 yıllık tarihe sahip Şerefiye Sarnıcı'nın üzerinde, 1910 yılında yapılan Arif Paşa Konağı ve 1950'li yıllarda yapılan Eminönü Belediyesi'nin eski binası bulunuyordu. İBB tarafından 2010 yılında Eminönü Belediyesi'nin eski binasının yıkımı gerçekleştirildi ve restorasyon çalışması başlatıldı. İBB tarafından gerçekleştirilen restorasyon, 8 yıl süren çalışmanın ardından tamamlandı ve tarihi eser bugün itibarıyla hizmete açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Şerefiye Sarnıcı'nın içinden ve dışından detaylar

-Açılış kurdelesinin kesilmesi

-Vasip Şahin'in konuşması

-Mevlüt Uysal'ın konuşması

-Muhabir anonsu