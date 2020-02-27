Bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te bağ evinde ve araçta yapılan aramada bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

27.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:13
Bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi

'te bağ evinde ve araçta yapılan aramada bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Göktürk Mahallesindeki bir bağ evine baskın yaptı. Bağ evinde ve araçta arama yapan ekipler, bin 600 paket gümrük kaçağı sigara gele geçirdi, 1 kişiyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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