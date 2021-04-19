Bin 570 farklı numaradan rahatsız edilen doktorun duruşması ertelendi
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Bin 570 farklı numaradan rahatsız edilen doktorun duruşması ertelendi

İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ - Haberler | 3. Sayfa

Bin 570 farklı numaradan rahatsız edilen doktorun duruşması ertelendi Doktor Hacer Demirel'in Kilis'te görevli olduğu dönemde 1 yılda bin 570 farklı numaradan aranarak taciz edilmesine ilişkin davanın üçüncü duruşması bugün görüldü.

Bin 570 farklı numaradan rahatsız edilen doktorun duruşması ertelendi

KİLİS - Doktor Hacer Demirel'in Kilis'te görevli olduğu dönemde 1 yılda bin 570 farklı numaradan aranarak taciz edilmesine ilişkin davanın üçüncü duruşması bugün görüldü.

Kilis Adliyesi 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 7 yıldır tacize uğradığını ileri süren Doktor Hacer Demirel ile sanık Cebrail Can K. katılmadı. Hacer Demirel'in avukatı İslim Arğıllı Suvat ile sanığın avukatı ise hazır bulundu. Mahkemede adli tıptan gelen rapor okundu. Raporda sanığın akli melekelerinin yerinde olduğu belirtildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Doktor Hacer Demirel'in avukatı İslim Arğıllı Suvat, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelen rapor söz konusu. Adlı tıptan gelen raporda sanık Cebrail Can K.'nın akli melekelerinin yerinde olduğunu, gerçekleştirmiş olduğu eylemlerin anlam ve sonuçlarını idrak edebilir mahiyette bir mental düzeye sahip olduğunu gösteren bir rapordu. Mahkeme duruşmayı 13 Eylül tarihine erteledi" dedi.

Bin 570 farklı numaradan rahatsız edilen doktorun duruşması ertelendi
Bin 570 farklı numaradan rahatsız edilen doktorun duruşması ertelendi
Bin 570 farklı numaradan rahatsız edilen doktorun duruşması ertelendi
Bin 570 farklı numaradan rahatsız edilen doktorun duruşması ertelendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

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