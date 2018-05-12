Bin 500 Lira Borcu Olan Kadın Çatıya Çıkarak "Vali Buraya Gelsin" Diye Bağırdı

Bartın'da görme engelli bir kadın bin 500 lira borcu olduğunu söyleyerek intihara kalkıştı. Binanın beşinci katına çıkan kadın Bartın Valisini çağırdı.

'VALİ BURAYA GELSİN' DİYE BAĞIRDI

Edinilen bilgiye göre, Bartın Göl bucağı Mahallesinde inşaat halindeki adliye binasının beşinci katına çıkan kadın intihar edeceğini söyledi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bin 500 TL borcu olduğu öğrenilen Hülya Ekim isimli iki çocuk annesi görme engeli bir kadının, o anlarını ise eşi saniye saniye cep telefonuna kaydetti. Tedavilerini yaptıramadığını ve bin 500 TL ihtiyacını olduğunu söyleyen kadın, "Vali buraya gelsin" diyerek Bartın Valisi Nusret Dirim'i yanına çağırdı.

POLİS "VALİ YARDIMCISIYIM" DEDİ

Olay yerine gelen polis müdürü kendisini vali yardımcısı olarak tanıtarak kadını ikna etmeye çalıştı. Kadının ikna olmaması üzerine polis müdürü, "Senin derdin bin 500 TL ise ben halledeceğim. Söz; Valimiz beni gönderdi 'sorununu çözün'" dedi

Söz verilen kadın ikna edildikten sonra binanın beşinci katından indirildi.