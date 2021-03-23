Bin 500 rakımlı yaylada sağanak sonrası menderesler taştı
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Bin 500 rakımlı yaylada sağanak sonrası menderesler taştı

23.03.2021 19:38 | Son Güncelleme: 23.03.2021 19:45

Bin 500 rakımlı yaylada sağanak sonrası menderesler taştı Ordu'nun Aybastı ilçesinde bulunan Perşembe Yaylası'nda menderesler, şiddetli sağanak nedeniyle taştı Ordu genelinde etkili olan sağanak nedeniyle, Aybastı ilçesinde bulunan bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası, sular altında kaldı.

Bin 500 rakımlı yaylada sağanak sonrası menderesler taştı

Ordu'nun Aybastı ilçesinde bulunan Perşembe Yaylası'nda menderesler, şiddetli sağanak nedeniyle taştı

ORDU - Ordu genelinde etkili olan sağanak nedeniyle, Aybastı ilçesinde bulunan bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası, sular altında kaldı.

Ordu genelinde etkili olan ve öğlen saatlerinde şiddetini arttıran sağanak etkisini sürdürürken, yüksek kesimli bölgelerde şiddetli sağanak sürüyor. Aybastı ilçesinde bulunan ve kentin en önemli turistik mekanlarından birisi olan bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda da aşırı yağış sonucu taşan menderesler, yaylanın sular altında kalmasına neden oldu.

Belediye başkanı, sosyal medyadan uyardı

Fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaşarak, vatandaşlara uyarılarda da bulunan Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, "Perşembe Yaylamız yoğun bir şekilde yağan yağmurdan nasibini aldı. Mendereslerimiz su ile doldu taştı. Yaylamızın her anlamda güzelliklerini yaşarken, vatandaşlarımızdan da dikkatli olmalarını diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bin 500 rakımlı yaylada sağanak sonrası menderesler taştı
Bin 500 rakımlı yaylada sağanak sonrası menderesler taştı
Bin 500 rakımlı yaylada sağanak sonrası menderesler taştı
Bin 500 rakımlı yaylada sağanak sonrası menderesler taştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM KUŞCU

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