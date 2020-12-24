Bin 500 personel ve bin araç tahsis edildi
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Bin 500 personel ve bin araç tahsis edildi

24.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:35
Bin 500 personel ve bin araç tahsis edildi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri bin 500 personel ve bin araçla karla mücadelede il genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri bin 500 personel ve bin araçla karla mücadelede il genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı sonrası harekete geçen Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kar Timleri, ulaşımda herhangi bir sıkıntının yaşanmaması için kentte karla mücadele çalışmasına devam ediyor.

Kırsal alan, ana ve ara arterler, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yapan ekipler, araç ve yaya trafiğinin bulunduğu bölgeleri baştan aşağı temizledi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelede görev yapacak olan Kar Timleri, tüm ekipmanıyla haftada 7 gün 24 saat esasıyla göreve hazır hale getirildi.

Kar timleri bin 335 mahalle ve bağlı yerleşimlerdeki 5 bin 530 kilometrelik yol ağında görev yapıyor. - ERZURUM

Bin 500 personel ve bin araç tahsis edildi
Bin 500 personel ve bin araç tahsis edildi
Bin 500 personel ve bin araç tahsis edildi
Bin 500 personel ve bin araç tahsis edildi
Bin 500 personel ve bin araç tahsis edildi
Bin 500 personel ve bin araç tahsis edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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