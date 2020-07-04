Bin 500 paket saman ile bin dekar alan küle döndü
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Bin 500 paket saman ile bin dekar alan küle döndü

Bin 500 paket saman ile bin dekar alan küle döndü Manisa'nın Kula ilçesinde bağlı Emre Mahallesi'nde henüz sebebi belirlenemeyen yangında, bin 500 paket saman ile yaklaşık bin dekar anız alevlere teslim oldu.

04.07.2020 21:38 | Son Güncelleme: 04.07.2020 21:45

Bin 500 paket saman ile bin dekar alan küle döndü

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde bağlı Emre Mahallesi'nde henüz sebebi belirlenemeyen yangında, bin 500 paket saman ile yaklaşık bin dekar anız alevlere teslim oldu. İtfaiye ve arazöz ekiplerinin yoğun çalışmalarına, mahalleli vatandaşlar da traktörler ve kürekler ile destek oldu. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, bin 500 paket saman ile yaklaşık bin dekar arazi küle döndü.

Kula'ya bağlı Emre Mahallesi'nde bugün öğlen saatlerinde henüz sebebi belirlenemeyen yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisi ile bir anda büyüyen yangın, bir dekarlık alanda etkili oldu. Yangını görenlerin haber vermesiyle olay yerine İtfaiye, Orman İşletme Şefliğine bağlı arazöz ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale eden ekiplere, mahalle sakinleri de traktörler ve ellerindeki kürekler ile destek olmaya çalıştı. Yangın bölgesinin etrafını traktöre taktıkları pulluklar ile çeviren mahalle sakinleri, yangının daha fazla büyümesini engelledi. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında, farklı vatnadaşlara ait bin 500 paket saman ile yaklaşık bin dekarlık alan küle döndü. Biçer döver tarafından yanan arazinin daha önce biçilmesi ve bir kısım vatandaşın mahsullerini kaldırması olası hasarı azalttığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri yanan alanda soğutma çalışmalarına devam ediyor. Jandarma ekipleri de yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

80 yaşındaki eşi ile birlikte geçimini samancılıktan sağladıklarını dile getiren 80 yaşındaki Ummuhan Aydın, çıkan yangından tarlalarındaki 275 paket samanın küle döndüğünü söyledi. 3 yetim çocuk büyüttüklerini de gözyaşları ile anlatan Aydın; " 80 yaşında bir eşim var, onunla birlikte yaşıyoruz. 2 oğlum var, 3 tane yetim çocuk var başımızda. Tüm kış boyunca saman işi ile uğraşıyoruz. Mahsullerimizin neden yandığını bilmiyoruz. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Bizim tarlada yaklaşık 275 paket samanımız yandı. Bu zarardan sonra ne ekmek bulabiliriz, ne aş. Allah daha kötü günler göstermesin." İfadelerine yer verdi.

Bin 500 paket saman ile bin dekar alan küle döndü

Kaynak: İHA

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