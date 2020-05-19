Bin 500 metrede Türk bayraklarıyla 19 Mayıs'ı kutladılar
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Bin 500 metrede Türk bayraklarıyla 19 Mayıs'ı kutladılar

Manisa'da bir grup paraşütçü, ellerinde Türk bayraklarıyla bin 513 metre yüksekliğindeki Spil Dağı'ndan uçuş gerçekleştirerek, Manisa semalarında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Bin 500 metrede Türk bayraklarıyla 19 Mayıs'ı kutladılar
19.05.2020 14:05 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:05

Manisa'da bir grup paraşütçü, ellerinde Türk bayraklarıyla bin 513 metre yüksekliğindeki Spil Dağı'ndan uçuş gerçekleştirerek, Manisa semalarında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde sosyal mesafe gözetilerek düzenlenen törene, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan katıldı. Törende Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk anıta çelenk sunarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Manisa semalarında 19 Mayıs'ı kutladılar

Program kapsamında Manisa Paraşüt Topluluğu da Spil Dağı'nın bin 500 metre yüksekliğindeki Karlık Tepesi'nden bir uçuş gerçekleştirdi. Türk bayraklarıyla atlayış yapan yaklaşık 30 paraşütçü, Manisa semalarında 19 Mayıs'ı kutladı. Tören sonrası Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli evlerinde kalan vatandaşlara 5 bin adet Türk bayrağı dağıtırken, Manisa Büyükşehir Belediyesi de Nutuk hediye etti. Bazı vatandaşlar evlerinin balkonlarından Türk bayraklarıyla kutlamalara katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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