Bin 500 kadın şehitler için dua etti
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Dünya Kadınlar Günü, Tepebaşı, 8 Mart, Güncel

Bin 500 kadın şehitler için dua etti

Tepebaşı Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen programa bin 500 kadın katılırken, şehitler için de mevlit okutuldu.

09.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:42
Bin 500 kadın şehitler için dua etti

Tepebaşı Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen programa bin 500 kadın katılırken, şehitler için de mevlit okutuldu.


Altınsaray Davet Salonu'nda gerçekleştirilen programa bin 500 kadın katılırken, etkinlikte tüm şehitlerimiz için de Mevlid-i Şerif okutuldu. Programda kadınlar ile bir araya gelen Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü tebrik etti.


"Birbirimize güveniyor ve inanıyoruz"


Başkan Ataç programda kadınlara seslenerek, "Bugün hem 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü hem de İdlib'teki şehitlerimiz ile birlikte bütün şehitlerimiz için mevlit okutmak üzere toplandık. Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Ben her zaman söylerim; 8 Mart'ta kadınlarımız iyi ama kalan 364 gün ne olacak? Kadınımız varsa, anamız, bacımız, eşimiz 365 gün var. Tepebaşı'nda kadınlarımız bizim için çok önemli. Kentimizin de en büyük farklarından biri bu. Şimdiye kadar burada kimsenin ne giydiğine ne de ibadetine karışılmadı. Karışılmayacak da. Demokrasi de zaten bunu gerektirir. Böyle önemli günlerde bu kadar büyük bir kalabalık burada toplanabiliyor. Çünkü birbirimize güveniyor ve inanıyoruz. Ayrıca ilk kez bugün toplanmadık, 20 yıldır toplanıyoruz. Eskişehir'de bu birliktelik sizlerin katkısı ile meydana geldi. Bugün Türkiye'de herkes Eskişehir'i gösteriyor. Bunda da en büyük emek siz hanımların. Burada bir kez daha belirteyim; kadının yüzü gülerse eşinin, çocuklarının ve büyüklerin de yüzü güler. Bu mutluluğumuza, güzelliklere nazar değmesin. Şehitlerimizi anacağımız bu güzel etkinliğe de gösterdiğiniz katılım için teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.


Başkan Ataç, konuşmasının ardından etkinliğe katılan kadınlara karanfil takdim etti. Kadınların da düzenlenen programdan dolayı Başkan Ataç'a memnuniyetini ifade ettiği buluşma, şehitlerimiz için okunan Mevlid-i Şerif ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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