Bin 500 derecede ekmek mücadelesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bin 500 derecede ekmek mücadelesi

Bin 500 derecede ekmek mücadelesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta alüminyum dökümünde çalışan işçiler yaklaşık bin 500 derecede üretim yaparak ekmek mücadelesi veriyor.

Kahramanmaraş'ta alüminyum dökümünde çalışan işçiler yaklaşık bin 500 derecede üretim yaparak ekmek mücadelesi veriyor.

Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi'nde alüminyum döküm işi yapan ustaların zorlu mesaisi Ramazan ayında da devam ediyor.

Ortam sıcaklığının 75 derecelerde seyrettiği işletmede, geri dönüşümden elde edilen alüminyum parçalarını bin-bin 500 derecede eritiyor. Eriyen madde standart haldeki kalıba döküldükten yarım saat sonra kalıp halinde çıkarılıyor. Ortaya çıkan alüminyum kalıplar ise çeşitli baskı ve kesim evrelerinden sonra metal mutfak eşya üretiminde kullanılıyor.

İşçilerden Kenan Şimşek, "Yaptığımız iş alüminyum hurdadan geri dönüşüm sağlamak. Bin 500 derecede yanıp 750 derecede sıvı haline gelen madenimizi 760 derecede kalıplara boşaltıyoruz. Buradan da çeşitli makinalara gittikten sonra çeşitli metal mutfak eşyalarına kullanılıyor" diye konuştu

Sıcak ortamda hem çalışıp hem de oruç tutmaya çalıştıklarını söyleyen Şimşek, "Ramazan ayında biraz zor oluyor, hava ve ateşin sıcaklığı bizi yoruyor. Biz de orucumuzu tutuyoruz. Yaptığımız işi severek yapıyoruz alıştık. Türkiye'de iş yok diyenler var, çalışan herkese Türkiye'de iş var. Sıcak yada soğuk bir şekilde insan evine bir tas çorba ya da bir dilim ekmek götürme zorundadır" dedi.

Bir başka işçi ise, "Metal mutfak eşyası üretiyoruz. Sıcak bir ortamda çalışıyoruz ve bu şekilde orucumuzu tutmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Bin 500 derecede ekmek mücadelesi
Bin 500 derecede ekmek mücadelesi
Bin 500 derecede ekmek mücadelesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

9 yaşındaki çocuğun yanağındaki işaretle ilgili sorusu Nihat Hatipoğlu'nu güldürdü
9 yaşındaki çocuğun yanağındaki işaretle ilgili sorusu Nihat Hatipoğlu'nu güldürdü
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek 2021? 2021 Ramazan Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu?
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek 2021? 2021 Ramazan Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu?
Kasım Alper Özdemir Suriye'de iyiliği ve Ramazan sevincini paylaştı
Kasım Alper Özdemir Suriye'de iyiliği ve Ramazan sevincini paylaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Mustafa Şentop Yıldırım Akbulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Bülent Uygun Yılmaz Vural Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bin 500 derecede ekmek mücadelesi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 12:50:17. #1.15#

title