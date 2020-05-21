Bin 500 çocuğa bayram sevinci oldular Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yürüten KAGEM, İstanbul, Gaziantep ve Adana'da bin 500 çocuğa özenle hazırlanan bayramlıklar hediye etti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yürüten KAGEM, İstanbul, Gaziantep ve Adana'da bin 500 çocuğa özenle hazırlanan bayramlıklar hediye etti.

Kadın ve Gençlik Merkezi (KAGEM), "Bir Çocuğa Bayram Sevinci Ol" sloganı ile Gönüllü Koordinatörlüğü ukdesinde başlattığı proje kapsamında İstanbul, Gaziantep ve Adana şubeleri gönüllüleri ile çoğunluğunu yetim çocukların oluşturduğu ihtiyaç sahibi bin 500 çocuğu sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde evlerinde ziyaret ederek, bayram kıyafeti hediye etti. Hayırsever gönüllüler tarafından alınan bayramlıkların bir kısmı ise özenle paketlenerek çocukların adreslerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Bayram öncesi çocuklar için gönüllüler aracılığı ile planlanan organizasyonun çok anlamlı olduğunu belirten KAGEM Müdürü Fatma Haral Efe, "Çocukluğa dair bayram anılarının içinde mutlaka bayramda alınan bir çift ayakkabı ya da bir elbisenin unutulmaz bir yeri vardır. Gönüllülerimiz eşliğinde yaptığımız ziyaretlerde de çocuklarımızın yüzünde bu sevince birebir şahit olmanın ayrıca mutluluğunu yaşadık. Tüm gönüllü çalışmalarımızda olduğu gibi bu projenin de tüm aşamasında bizi yalnız bırakmayan gönüllülerimize ve hayırseverlerimize ayrıca sonsuz şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA