Bin 500 çiftçiye gübre ve tohum desteği verildi

Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ, sözleşme imzaladığı bin 500 çiftçiye, 19 ton pancar tohumu ve 3 bin 900 ton gübre desteğinde bulundu.

Şeker Üretim Sanayi AŞ Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, yaptığı açıklamada, bu yıl tohumu ciddi manada çeşitlendirdiklerini belirtti.

2021 kampanya döneminde rekor üretim gerçekleştirmek için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Fabrikamız önemli ölçüde yenilendi. Devir aldığımız fabrikanın günlük kapasitesi 4 bin ton iken, 2020 yılında modernize edilerek yaptığımız yatırımların neticesinde günde ortalama 6 bin ton pancar işleyecek duruma geldik. 50 köyden bin 500 pancar çiftçisinden taahhüt aldık. Bu yıl iklimden kaynaklı ekime erken başlamasını bekliyoruz. Bu da verime ciddi bir şekilde katkı sağlayacaktır. Çiftçilerimizin 39 yıl sonra ilk kez fabrikaya temiz pancar getirdikleri için bu yılki taahhüdünü yerine getiren çiftçilerimizin pancarına takviye olarak ton başına 10 lira teşekkür primi ile katkı sağlayacağız. Bin 500 çiftçiden yaklaşık 65 bin dönüm alanda pancar ekimi gerçekleşmesi bekliyoruz. Bu yıl ayrıca Yıldız Tarımla protokol imzaladık ve yaklaşık 6 bin dönüm alanda damlama sulamayla sistemi ile pancar ekimi yapmayı hedefliyoruz. Kendi çiftçilerimiz içinde ekimi söküm tarla hazırlığı ve damlama sulama yöntemi açısından da güzel bir örnek ve eğitim sahası olacak. Maliyet azaltıp, üretimi artırmak için güzel bir sahamız olacak. Fabrika kendi bünyesinde ekim alanlarını büyütmeye devam ediyor. "

Yıl içerisinde çiftçilerden 350 bin ton pancar almayı hedeflediklerini ifade eden Kızılkaya, "Kapasite artıkça çiftçimiz sırada bekleme süresi oldukça azalacaktır. Çiftçimizin pancarı tarlada kaldığı kaygısı büyük ölçüde ortadan kalkacaktır.50 bin ton şeker üretim bandına ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım