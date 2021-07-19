Bin 470 kiloluk 'Covid' alıcısını bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bin 470 kiloluk 'Covid' alıcısını bekliyor

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Turgut - Haberler | Güncel

Bin 470 kiloluk 'Covid' alıcısını bekliyor Eskişehir'deki hayvan pazarına getirilen 'Covid' isimli bin 470 kiloluk boğa, pazardaki insanların ilgisine neden olurken henüz alıcısının olamaması sahibini düşündürüyor.

Bin 470 kiloluk 'Covid' alıcısını bekliyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir'deki hayvan pazarına getirilen 'Covid' isimli bin 470 kiloluk boğa, pazardaki insanların ilgisine neden olurken henüz alıcısının olamaması sahibini düşündürüyor.

Eskişehir hayvan pazarında bulunan büyükbaş hayvanlar arasında en büyük olarak anılan 'Covid' isimli boğa görenlerin ilgisine neden oluyor. İsmini, içinde bulunulan Covid-19 salgınından alan 2,5 yaşındaki boğanın ağırlığı, sahibi Hanefi Karatay'ın iddiasına göre bin 470 kilogram. Pazarda iriliyle diğer büyükbaşlardan oldukça farklı duran danayı bayrama bir gün kalmasına rağmen ciddi bir talibi yok. Sahibi tarafından 35 bin lira fiyat belirlenen Covid pazarda alıcısını beklemeye devam ediyor.

"Doğal besledik"

Covid'in bakıcısı Hanefi Karatay, hayvanın bu kadar iri olmasını cinsine ve beslenmesinden kaynaklı olduğunu söyledi. Sevinç köyünde yetiştiricilik yapan Hanefi Karatay, Simental cinsi boğasının doğal yollarla beslediğini aktardı. Boğası hakkında Hanefi Karatay, "Boğamız ismi Covid. Doğumu Covid-19 salgının başlangıcına denk geldi. Hem beslenmesinden hem de cinsinden dolayı bu kadar iri oldu. Tamamen doğal beslendi. Son üç aydır arpa ağırlığı verdik. Sürekli yonca ve fi yedi. Şu anda 28 aylık. Soranlar oluyor tabii ama şuana kadar ciddi bir alıcıyla karşılaşmadık. 1 ton 470 kilo ve fiyatını da 35 bin lira belirledik. Tabii nasip neyse o olur, gelenlere de ufak bir ikramımız olur" diye konuştu.

Bin 470 kiloluk 'Covid' alıcısını bekliyor
Bin 470 kiloluk 'Covid' alıcısını bekliyor
Bin 470 kiloluk 'Covid' alıcısını bekliyor
Bin 470 kiloluk 'Covid' alıcısını bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Turgut

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Bülent Turan Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Serra Arıtürk Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Balotelli Mesut Özil Mustafa Er Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bin 470 kiloluk 'Covid' alıcısını bekliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 20:22:28. #1.15#

title