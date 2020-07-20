HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Bin 420 rakıma lavanta tarlası kurdular

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde emekli çift, bin 420 rakıma lavanta tarlası kurdu.

Bin 420 rakıma lavanta tarlası kurdular
20.07.2020 10:57 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:03

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde emekli çift, bin 420 rakıma lavanta tarlası kurdu. 50 dekar alana kurdukları lavanta tarlası yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak yeri olurken, çift lavantadan elde ettikleri çeşitli ürünleri ise yurt içi ve yurt dışına pazarlıyor.

Acıpayam ilçesinde yaşayan Hüseyin Gündoğar (60) ve eşi Sabiha Gündoğar (56) 3 yıl önce tekstil atölyelerini kapattıktan sonra lavanta tarlası kurmak için harekete geçti. Emekli olan çift hobi amaçlı başlamak istedikleri lavanta yetiştiriciliği için 'Tıbbi Aromatik Bitkilerin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında eğitim aldı. Eğitimin ardından Acıpayam ilçesinin kırsal Yukarı Mahalle Küme evler mevkisindeki tarım arazilerine lavanta fideleri diken Gündoğar çifti, 50 dekar alanda lavanta yetiştiriciliği yapmaya başladı.

Acıpayam ilçesine 10 kilometre, Denizli'ye ise 65 kilometre mesafede bulunan bin 420 rakıma kurdukları lavanta tarlasına yerli ve yabancı ziyaretçilerin sık sık geldiğini belirten Hüseyin Gündoğar, lavantalardan elde ettikleri yağ, sabun, kolonya gibi ürünlere de ilgi gösterildiğini kaydetti. Yılın çoğunu lavanta tarlasında geçirdiklerini kaydeden çift, tarlalarını turizm amaçlı daha da büyütmek istediklerini belirtti.

"Bu işi seviyoruz"

Emekli olduktan sonra doğayla iç içe olmak istediklerini belirten Hüseyin Gündogar, "İnsanlar emekli olduktan sonra mutlaka bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz de eşimle beraber tıbbi aromatik bitkiler kursuna gittik. Bu bahçeyi ilk başta hobi olarak düşündük ve lavanta dikmeye karar verdik. Emekli insan ne yapar, mutlaka bir şeyler yapması lazım. Doğayla bütünleşmesi lazım. Bu işi de seviyoruz" dedi.

50 dekar alana kurdukları lavanta tarlasında 2 çeşit lavanta yetiştirdiklerini ifade eden Gündoğar, "Lavantaların yağını da kendimiz çıkarıyoruz. Yağının bir miktarını Türkiye'de satıyoruz, bir miktarını da yurt dışına pazarlıyoruz. En önemlisi keyif almak lazım. Eşinin de yanında olması lazım yoksa tek başına yapılmaz. Biz de keyif almaya bakıyoruz, burada olmasak ne yapacağız, kahve köşelerinde oturup vakit geçireceğiz. Onun için biz de doğayı seviyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi geliyor"

Kendisinin isteği üzere eşiyle birlikte kurdukları lavanta tarlasında zamanlarını geçirdikleri için mutlu olduğunu belirten Sabiha Gündoğar, işlerini genişletmek istediklerini ifade ederek, "Genelde beraber çalışıyoruz. Burası büyük bir yer olduğu için turizme yönelik fayda sağlıyor. Pamukkale'ye gelen turistler buraya geliyor. İstanbul, İzmir hatta Diyarbakır'dan ziyaretçilerimiz oluyor. Yerli turistler başta olmak üzere pek çok kişiyi ağırlıyoruz. Biz ileri yıllarda daha fazla büyümek istiyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor Politika
DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia! Spor
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu Magazin
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde Haberler.com'a ödül Medya
33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde Haberler.com'a ödül
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı Magazin
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi Dünya
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları netleşti
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları netleşti
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
'Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim' diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
"Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Canlı yayında hayat kurtaran uyarı: Eylülde grip aşısı yaptırın, sonbaharda kuvvetli korona dalgası geliyor
Canlı yayında hayat kurtaran uyarı: Eylülde grip aşısı yaptırın, sonbaharda kuvvetli korona dalgası geliyor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü mesajı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü mesajı
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı
Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı
Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti
Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 399 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 399 liradan işlem görüyor
Üvey kardeşlerin silahlı ev kavgasından yaralı kurtulan şahıs o anları anlattı
Üvey kardeşlerin silahlı ev kavgasından yaralı kurtulan şahıs o anları anlattı
Pilotluk eğitimi için 400 ile 700 bin TL arasında masraf yapan öğrenciler 26 bin TL maaşla işe başlıyorlar
Pilotluk eğitimi için 400 ile 700 bin TL arasında masraf yapan öğrenciler 26 bin TL maaşla işe başlıyorlar
Koronavirüs salgınında en sert tedbir! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak
Koronavirüs salgınında en sert tedbir! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak
Son Dakika: Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk sondajına başladı
Son Dakika: Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk sondajına başladı
Tarih Profesörü Ebubekir Sofuoğlu'ndan Ayasofya'da yer alan ikon ve mozaiklere tepki: Camide fahişe olur mu?
Tarih Profesörü Ebubekir Sofuoğlu'ndan Ayasofya'da yer alan ikon ve mozaiklere tepki: Camide fahişe olur mu?
Türkiye karşısında çaresiz kalan Yunanistan, 3 ülke ile donanma pazarlığına oturdu
Türkiye karşısında çaresiz kalan Yunanistan, 3 ülke ile donanma pazarlığına oturdu
Yediemin otoparklarında milyonluk araçlar çürümeye terk edildi
Yediemin otoparklarında milyonluk araçlar çürümeye terk edildi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Başakşehir'den ayrılması kesinleşen Eljero Elia, transfer tekliflerini resmen açıkladı
Başakşehir'den ayrılması kesinleşen Eljero Elia, transfer tekliflerini resmen açıkladı
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mehmet Han Bülent Turan Bekir Pakdemirli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Tuvana Türkay İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil Seyfi Dursunoğlu
Spor Ali Koç Okan Buruk Gökhan Gönül Tahir Karapınar Robert Prosinecki
Daha Fazla Bakan Jandarma Şampiyon Ayasofya
Şu an buradasınız: Bin 420 rakıma lavanta tarlası kurdular - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 11:58:58. #1.15#
title