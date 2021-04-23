Bin 300 bisküviyle '23 Nisan Kutlu Olsun' yazdılar
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Bin 300 bisküviyle '23 Nisan Kutlu Olsun' yazdılar

Bin 300 bisküviyle '23 Nisan Kutlu Olsun' yazdılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Akçin İlkokulu Müdür Yardımcısı Gizem Kartaloğlu ile sınıf öğretmeni İzgü Maraton, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bin 300 adet bisküvi ile okul duvarına '23 Nisan Kutlu Olsun' yazdı.

Afyonkarahisar Akçin İlkokulu Müdür Yardımcısı Gizem Kartaloğlu ile sınıf öğretmeni İzgü Maraton, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bin 300 adet bisküvi ile okul duvarına '23 Nisan Kutlu Olsun' yazdı.

Akçin İlkokulu Müdür Yardımcısı Gizem Kartaloğlu ile sınıf öğretmeni İzgü Maraton öncülüğünde okulda yürütülen e-twinning İyilik Elçileri projesi kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı farklı bir şekilde kutlandı. Nisan ayında çocuklara iyilik yapma konusunu ele alan öğretmenler, yardımsever velilerin katkılarıyla alınan bisküvileri duvara kodlama tekniğiyle yapıştırdı. Bin 300 bisküvi kullanılarak yapılan pano öğrencilerin okula geleceği zamana kadar asılı duracak. - AFYONKARAHİSAR

Bin 300 bisküviyle '23 Nisan Kutlu Olsun' yazdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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